Welt: Меркель отправилась на домашний карантин после контакта с заразившимся врачом

Ангеле Меркель придётся какое-то время заниматься государственным управлением из дома, пишет Die Welt. Канцлер ФРГ отправилась на домашний карантин после того, как врач, делавший ей прививку от пневмонии в минувшую пятницу, сдал положительный тест на коронавирус.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вынуждена отправиться на домашний карантин, сообщает Die Welt: врач, делавший Меркель прививку в минувшую пятницу, сдал положительный тест на коронавирус.
Как пишет издание, после своей вчерашней пресс-конференции Меркель была проинформирована о ситуации с вирусом у врача. Согласно данным пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта, врач делал канцлеру профилактическую прививку от пневмонии.
В результате Меркель решила отправиться на домашний карантин, а также сдать тест на коронавирус, пишет Die Welt, ссылаясь на слова Зайберта. Вопросы государственного управления она пока будет решать из дома.
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