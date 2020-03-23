Daily Mail: кинопродюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в нью-йоркской тюрьме

Отбывающий 23-летний тюремный срок за изнасилование кинопродюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом, пишет Daily Mail: на данный момент он находится в одной из нью-йоркских тюрем, где прошёл тест на вирус и был помещён на карантин. Издание отмечает, что многие пользователи Twitter удивились тому, как быстро Вайнштейну удалось пройти тест на вирус, учитывая нехватку соответствующего оборудования в США.
Осуждённый за изнасилование кинопродюсер Харви Вайнштейн сдал положительный тест на коронавирус, пишет Daily Mail. На данный момент он отбывает свой 23-летний тюремный срок в тюрьме Wende в штате Нью-Йорк.
Сообщается, что Вайнштейн рассказал сотрудникам тюрьмы о своих подозрениях на наличие у себя вируса в минувшую среду. После этого он был протестирован и помещён на карантин.
Издание напоминает, что именно в Нью-Йорке было зафиксировано самое большое количество заражений коронавирусом в тюрьмах. К примеру, в тюрьме Rikers выявлено 38 случаев, а в Wende — 2. Несколько тюремных служащих было помещено на карантин. Как отмечает Daily Mail, изначально предполагалось, что тюрьма Wende станет местом временного пребывания Вайнштейна.
Ряд пользователей Twitter задались вопросом о том, как Вайнштейн сумел так быстро пройти тест на вирус в условиях нехватки необходимого для этого оборудования по стране. На прошлой неделе глава ассоциации медицинских лабораторий Эрик Бланк призвал сократить количество проводимых тестов и тестировать только пожилых людей с симптомами коронавируса и находящихся в группе риска по состоянию здоровья.
Кроме того, председатель Совета по исправлению Жаклин Шерман выступила за то, чтобы выпустить из нью-йоркских тюрем 2 тыс. заключённых в целях недопущения распространения коронавируса. Под освобождение должны попасть заключённые старше 50 лет или имеющие лёгочные или сердечные заболевания, а также имеющие срок менее одного года. Daily Mail отмечает, что всего в США насчитывается более 2 млн заключённых: существуют опасения, что эпидемия может быстро распространиться по широкой сети федеральных и региональных тюрем.
Член Общественной палаты Москвы, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев прокомментировал введение домашнего режима для столичных жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении врача по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.
В общественном транспорте в Москве начали отключать кнопки автоматического открытия дверей в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил заместитель гендиректора Мосгортранса Максим Коновалов.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум. При обыске у них нашли оружие и патроны.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице на данный момент есть семь корпусов больниц, приспособленных для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, ещё десять власти готовы приспособить.
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал сообщение о том, что Министерство культуры России рекомендовало приостановить показы для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.