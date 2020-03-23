Daily Mail: кинопродюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в нью-йоркской тюрьме

Отбывающий 23-летний тюремный срок за изнасилование кинопродюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом, пишет Daily Mail: на данный момент он находится в одной из нью-йоркских тюрем, где прошёл тест на вирус и был помещён на карантин. Издание отмечает, что многие пользователи Twitter удивились тому, как быстро Вайнштейну удалось пройти тест на вирус, учитывая нехватку соответствующего оборудования в США.

Осуждённый за изнасилование кинопродюсер Харви Вайнштейн сдал положительный тест на коронавирус, пишет Daily Mail. На данный момент он отбывает свой 23-летний тюремный срок в тюрьме Wende в штате Нью-Йорк.

Сообщается, что Вайнштейн рассказал сотрудникам тюрьмы о своих подозрениях на наличие у себя вируса в минувшую среду. После этого он был протестирован и помещён на карантин.

Издание напоминает, что именно в Нью-Йорке было зафиксировано самое большое количество заражений коронавирусом в тюрьмах. К примеру, в тюрьме Rikers выявлено 38 случаев, а в Wende — 2. Несколько тюремных служащих было помещено на карантин. Как отмечает Daily Mail, изначально предполагалось, что тюрьма Wende станет местом временного пребывания Вайнштейна.

Ряд пользователей Twitter задались вопросом о том, как Вайнштейн сумел так быстро пройти тест на вирус в условиях нехватки необходимого для этого оборудования по стране. На прошлой неделе глава ассоциации медицинских лабораторий Эрик Бланк призвал сократить количество проводимых тестов и тестировать только пожилых людей с симптомами коронавируса и находящихся в группе риска по состоянию здоровья.

Кроме того, председатель Совета по исправлению Жаклин Шерман выступила за то, чтобы выпустить из нью-йоркских тюрем 2 тыс. заключённых в целях недопущения распространения коронавируса. Под освобождение должны попасть заключённые старше 50 лет или имеющие лёгочные или сердечные заболевания, а также имеющие срок менее одного года. Daily Mail отмечает, что всего в США насчитывается более 2 млн заключённых: существуют опасения, что эпидемия может быстро распространиться по широкой сети федеральных и региональных тюрем.