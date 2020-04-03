Le Figaro: беспрецедентный всплеск безработицы — 10 миллионов американцев обратились к государству за пособием из-за коронавируса

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, удвоилось, значительно превысив прогнозы экономистов, сообщает Le Figaro. Таким образом, за две последние недели число зарегистрированных в Соединённых Штатах безработных достигло 10 млн. Как отмечает издание, этот беспрецедентный всплеск вызван тремя факторами: потерей рабочих мест из-за карантина, упрощением процедуры регистрации на бирже труда и повышением пособия по безработице.

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, удвоилось, значительно превысив прогнозы экономистов, сообщает Le Figaro. С 21 по 28 марта за государственной помощью с целью компенсировать потерю дохода или зарплаты в стране обратилось на 6,65 млн больше человек, чем на предыдущей неделе. Таким образом, за две последние недели число зарегистрированных в Соединённых Штатах безработных достигло 10 млн. Как отмечает издание, этот беспрецедентный всплеск не имеет аналогов в истории. Так, в период кризиса 2008 года наибольшее количество зарегистрированных безработных в неделю составляло 665 тыс, а в общей сложности рабочие места потеряли 8,7 млн человек.

По словам издания, резкий всплеск безработицы объясняется по меньшей мере тремя факторами. Первым, разумеется, является изоляция 80% американцев. Как напоминает издание, в середине марта всего 50% жителей страны сидела на карантине. В одночасье тысячи предприятий потеряли не только клиентов, но и возможность производить товары или оказывать услуги. Самые крупные просто временно уволили персонал в надежде заново нанять его через несколько недель. Самые уязвимые закрылись, не зная, когда работники смогут вернуться.

Вторым фактором стало упрощение процедуры регистрации в качестве безработного, благодаря цифровым технологиям. В 2008 году обработать такой объем заявок за этот срок было физически невозможно.

Третьим фактором стало значительное увеличение пособия по безработице, благодаря принятому на прошлой неделе плану по спасению американской экономики стоимостью $2 трлн. Отныне претендовать на него могут и независимые работники. Кроме того, федеральные власти добавили к пособию штата $600. К примеру, в штате Нью-Йорк размер пособия до недавнего времени составлял $500, а теперь равен $1100. Это даёт некоторым критикам основание утверждать, что для малоимущих граждан новая система может обернуться даже временным ростом доходов.

Как передаёт газета, в пятницу департамент труда должен опубликовать свою оценку уровня безработицы в стране и количества рабочих мест, потерянных в марте. Однако, поскольку статистические данные для этого доклада были получены в середине марта, ухудшение положения на рынке труда, вероятно будет недооценено.