BI: лечение коронавируса в США бесплатно, но американцам всё равно приходят счета

Несмотря на то что США приняли ряд законопроектов, призванных дать возможность незастрахованным лицам бесплатно лечиться от COVID-19 или проверяться на него, нельзя сказать, что эти меры работают в полную силу, так как многие американцы по-прежнему получают счета за медуслуги, причём подчас на круглые суммы, пишет Business Insider. Как отмечает издание, причин этому может быть несколько, например, неудачное время обращения к врачу, ошибки в кодах или же тестирование пациента на болезни со схожими симптомами.

Дэвид Энтони из Нью-Джерси получил счёт на сумму $1528 за рентген грудной клетки. Линдси Хилл из Милуоки провела 30 минут в сортировочной палатке, а затем ей по почте пришёл счёт на $1186. С Имада Хачана из Нью-Йорка попытались взыскать почти $50 тыс. за трёхдневное пребывание в больнице. «Пациенты, которые обращаются за медпомощью из-за COVID-19... не должны получать такие большие счета», — пишет Business Insider.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о защите людей с коронавирусом, а также тех, кто подозревает у себя эту болезнь. Предполагается, что подобная мера избавит инфицированных от необходимости оплачивать тестирование и лечение. При этом администрация американского лидера даёт больницам возможность выставлять счета за тестирование на коронавирус и лечение незастрахованных пациентов напрямую правительству.

Однако нельзя сказать, что подобные изменения прошли как по маслу. Документы, попавшие в распоряжение Business Insider, повествуют о пациентах, которые пытались получить медпомощь с коронавирусом, но им всё равно пришли счета. В числе причин — неудачное время, неправильный код биллинга или же просто тот факт, что человеку не удалось пройти тестирование на вирус.

Ранее портал рассказывал о лазейках в законах, призванных защитить пациентов от крупных медицинских счетов в коронавирусной сфере. Майкл Сантос, например, получил счёт на сумму $1689 после того, как попытался пройти тест на коронавирус, но вместо этого его отправили провериться на грипп, а также за рентгеновским снимком.

По словам сотрудницы совместной инициативы Университета Южной Калифорнии и Института Брукингса по политике здравоохранения Кристен Линке Янг, причина подобных инцидентов заключается в том, что поставщикам медуслуг приходится «иметь дело с целой кучей новых вариантов оплаты». «Вдобавок к этому, в новых законах и правилах есть дыры, — отметила она. — В среде потребителей это станет причиной значительной путаницы. При этом, по её мнению, «страх людей перед счетами может не дать им обратиться за медицинской помощью».

Житель Нью-Йорка Имад Хачан в конце марта провёл в больнице три ночи, лечась от коронавируса. Учитывая, что у него не было страховки, Хачан 24 марта заплатил больнице $5 тыс. из своего кармана.

Спустя пару недель после выписки его ждал неприятный сюрприз: счёт на сумму $47 915. К нему прилагались также несколько менее потрясающих воображение счетов за лечение и анализы, а также счёт за вызов скорой помощи на сумму $788.

Хачан, судя по всему, заболел просто в неудачное время. Свои счета он получил ещё до создания правительственного сайта, на котором больницы могут запросить денежную компенсацию за тестирование на коронавирус и уход за лицами без страховки.

Вместе с тем, по словам представителя больницы Хачана, его жалоба будет рассмотрена, что означает, что ему не придётся платить за медпомощь, а его $5 тыс. ему вернут.

Тем не менее Кристен Линке Янг указывает на то, что многие инфицированные, счета которых оказались не столь велики, скорее всего оплатят их сами вместо того, чтобы оспаривать их согласно новым правилам, так как они просто не знают о существовании федерального фонда для лиц без страховки.

При этом пациентам выставляют счета и по другим причинам. Например, 34-летний Энтони 23 марта записался на видеоконсультацию к врачу из-за болей в груди. Врач посоветовал ему получить рентгеновский снимок, что он вскоре и сделал. Теста на коронавирус ему не делали. Ознакомившись со снимком, врач констатировал у Энтони воспаление лёгких и прописал ему лекарство.

Спустя пару недель Энтони получил счёт на $52 за онлайн-консультацию, а ещё через пару дней — счёт на $1,5 тыс. за рентген. Это его изрядно удивило, так как он был в курсе о том, что подобные услуги должны были покрываться его страховой компанией.

По словам американца, счёт он получил по той причине, что его расходы не превысили минимально покрываемую его полисом сумму. При этом, как сообщил страховщик Энтони, его поставщик медуслуг выставил счёт не за коронавирус, а за плевралгию.

Энтони пытался получить медпомощь, так как боялся, что он подхватил вирус. Согласно правилам администрации Трампа, случаи с «подозрением на заболевание» коронавирусом должны оплачиваться правительством, однако поставщики медуслуг могут выставить счёт и страховой компании.

Когда пациенты идут на приём к врачу, их могут отправить сдавать анализы на болезни со схожими симптомами. Это означает, что им всё равно могут прийти счета, даже если они пришли к доктору, опасаясь коронавируса, отмечает Business Insider.