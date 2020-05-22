Business Insider: Трамп приказал приспустить флаги США в знак траура о погибших от COVID-19

Дональд Трамп принял решение приспустить государственные флаги Соединённых Штатов на три дня, чтобы почтить таким образом память людей, погибших от пандемии коронавируса, сообщает Business Insider. По данным издания, ранее с просьбой совершить такой жест к моменту, когда количество погибших от COVID-19 в стране достигнет 100 тыс., обращались лидеры Демократической партии. Между тем, по американским прогнозам, число смертей от инфекции достигнет этой планки к 1 июня.

Президент США Дональд Трамп в четверг дал указание приспустить американские флаги на зданиях федерального правительства и государственных памятниках страны на ближайшие три дня «в память об американцах, жизни которых унёс коронавирус», пишет Business Insider.

Как подчёркивается в материале издания, ранее сделать такой шаг американского лидера призвали лидеры Демократической партии — спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в сенате Чак Шумер. Обратившись к президенту в письме, Пелоси и Шумер попросили его приспустить флаги в «тот скорбный день, когда мы, подведя итоги, узнаем, что количество смертей достигло 100 тысяч»; по их мнению, подобный шаг «послужит в качестве столь нужного всем гражданам нашей страны жеста общенационального траура».

Решение приспустить государственные флаги в знак траура в США имеют право принимать президент, губернаторы штатов и территорий, а также местные лидеры, отмечает обозреватель BI. Кроме того, на территории отдельных зданий и на военных кораблях это могут делать лидеры федеральных министерств и ведомств, пишет журналист.

По данным Business Insider, государственные флаги в США также будут приспущены и в понедельник в честь Дня поминовения — отмечаемого в последний понедельник мая национального дня памяти американских военнослужащих, погибших во всех военных конфликтов. Традицию приспускать в этот день флаги с восхода солнца до полудня Америка соблюдает с 1954 года, когда её официальным указом установил президент Дуайт Эйзенхауэр.

По состоянию на четверг, от коронавируса погибли 94 560 американцев, а число заразившихся COVID-19 составляло более 1,57 млн, пишет BI. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что согласно 12 различным моделям прогнозирования страну в ближайшее время ждёт рост смертности, а планки в 100 тыс. погибших она достигнет уже к 1 июня.