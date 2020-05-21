France 24: «счётчик смерти» в Нью-Йорке отсчитывает степень некомпетентности Трампа в борьбе с пандемией

На площади Тайм-Сквер в Нью-Йорке установили новый билборд под названием «счётчик смерти» Трампа, сообщает France 24. Как передаёт телеканал, на его экране отсчитывается количество смертей от коронавируса в США, которых, как утверждается, можно было избежать, если бы не некомпетентность президента Дональда Трампа в борьбе с пандемией.

Я нахожусь на почти пустой площади Таймс-Сквер, где установили новый билборд. Он ничего не рекламирует. Это «счётчик смерти» Трампа. На экране показано число смертей от коронавируса в США, которые, как считается, можно было бы предотвратить. Создатель объекта кинематографист Юджин Джареки заявил, что счётчик, за основу которого был взят счётчик национального долга США, измеряет цену некомпетентности президента в человеческих жизнях.

Данные счётчика основываются на исследовании двух видных эпидемиологов. По их словам, около 60% смертей от коронавируса в США совершенно точно можно было предотвратить.

МУЖЧИНА: Если бы он закрыл (страну — прим. ИноТВ) на неделю раньше, умерло бы всего около 5,6 тысяч человек, а если бы на две недели раньше — счёт шёл бы на сотни. Вот так. Думаю, теперь мы знаем, кого винить за каждого умирающего сверх этих цифр.

ЖЕНЩИНА: Эта кровь на его руках. Я говорю: эта кровь на его руках. Да, я жду не дождусь, когда смогу уже покрасить корни.

ЖЕНЩИНА 2: Сегодня, когда мы столкнулись с этой болезнью, вина за то, насколько ухудшилось положение, в большой степени, к сожалению, лежит на правительстве. Оно сделало недостаточно. Если посмотреть на новостные сводки о людях, которые были предупреждены о грядущем обвале рынков и наживались на нём вместо того, чтобы защищать своих избирателей, мне кажется, в животе появляется тошнотворное ощущение, что значение имеют только деньги.

МУЖЧИНА 2: Я думаю, они (власти — прим. ИноТВ) прекрасно справились. Мне кажется, у Трампа не было всей информации, и за это мы можем в какой-то степени винить Китай, но с теми ресурсами, что у него были, он сделал всё, что мог. Я думаю, что из-за экономического краха может погибнуть больше людей, чем из-за самого вируса.

ЧЕЛОВЕК В КОСТЮМЕ БЕТМЕНА: Пожалуйста, не забывайте надевать маску. Вместе мы победим коронавирус. Пока!

Хотя Нью-Йорк по-прежнему закрыт, вспышка инфекции здесь продолжает идти на спад. Теперь «счётчик смерти» Трампа может отправиться в турне по другим городам США.

Дата выхода в эфир: 20 мая 2020 года