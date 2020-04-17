NTD: со слезами на глазах — cотрудники американской больницы рассказали о работе в карантин

Число жертв коронавируса в США уже превысило 26 тыс. При этом общее количество заражённых и новых смертей неуклонно продолжает расти. Сотрудники одной из больниц штата Мэриленд рассказали журналистам о самых сложных и тяжёлых моментах, которые им приходится переживать каждый день во время работы в период пандемии.

Медработники в одной из больниц американского штата Мэриленд уже много недель лечат пациентов с коронавирусом. Посещения родственников запрещены. Медсёстры и врачи рассказывают, что им кажется самым сложным во время их смены.

ДЖУЛИЯ ТРЕЙНОР, медсестра: Я бы сказала, что сложнее всего было, когда я вставила трубку в трахею моей пациентки, поскольку она больше не могла дышать самостоятельно. После этого мы позвонили мужу, который, конечно, не мог её навестить, поскольку посещения запрещены. Я приложила телефон к уху пациентки, и он говорил, что очень сильно её любит. А потом мне нужно было вытирать её слёзы, она плакала.

ТИФФАНИ ФЕР, медсестра: Одним из самых сложных моментов было видеть родственника пациента с COVID-19, который прощался с ним по iPad. Это было тяжело. Не могу представить, насколько непросто, когда прощаешься с кем-то — и не можешь его увидеть, а потом человек умирает.

ТРЕЙСИ УИЛСОН, фельдшер: Состояние моего пациента сегодня сильно ухудшилось, и мне нужно было позвонить его жене и сказать об этом. И она не могла прийти и увидеть его, несмотря на то что просила и умоляла разрешить ей.

ЛАЙА МЭРИНГ, медсестра: Сложно видеть молодых мам с COVID-19, которые только родили. Мы помогаем им сцеживать молоко, поскольку они не могут быть со своими новорождёнными детьми. Тяжело понимать, что им очень не хватает родных.

ШЕРИЛ МЭК, медсестра: Когда думаешь обо всех тех пациентах, которых видела вчера, то начинаешь понимать, что вирус затрагивает не только пожилых — он затрагивает всех. Он затрагивает спортсменов, сильных людей без сопутствующих заболеваний. Он может затронуть любого.

МАРТИНА БЕЛЛ, фельдшер: Самое сложное — заботиться о своих коллегах. Очень страшно, когда понимаешь, что на их месте могла оказаться и я — и теперь мне нужно их лечить. Также страшно, когда понимаешь, что если заболеют врачи, то некому будет заботиться об остальных.

ЭРНЕСТ КЕПЕДНГЕН, медбрат: Самое сложное во время смены было видеть пациентов с COVID-19, которые были беспомощны и умирали в одиночестве, вдали от своих родственников.

В США в целом выявили более 614 тысяч заболевших коронавирусом. Смертей в стране — более 26 тысяч.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2020 года.