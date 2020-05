NYT: введи Трамп карантин на 2 недели раньше — умерло бы в 5 раз меньше людей

Учёные пришли к выводу, что в случае с введением карантина даже малейшее промедление ведёт к серьёзным последствиям, пишет The New York Times. Так что, по их подсчётам, если бы Трамп объявил о мерах самоизоляции на две недели раньше, то удалось бы предотвратить 83% смертей по всем США.

Если бы США стали вводить меры социального дистанцирования на неделю раньше, удалось бы спасти около 36 тыс. человек. К таким выводам пришли учёные из Колумбийского университета, пишет The New York Times. А если бы города стали закрывать на две недели раньше, то есть 1 марта, то удалось бы предотвратить смерть 83% всех жертв пандемии в США — то есть 54 тыс. человек остались бы живы к началу мая.



Учёные уверены, что даже небольшая задержка при принятии карантинных мер может привести к большим последствиям. Поэтому если бы необходимые меры ввели хоть немного раньше, худшего сценария развития событий удалось бы избежать.



Кроме того, учёные говорят о том, что в штатах, которые сейчас открываются после карантина, эпидемия может снова выйти из-под контроля, если власти не будут пристально следить за ситуацией и подавлять очаги заражения, как только они будут появляться.



Как напоминает автор статьи, в марте президент Трамп не сразу стал отменять собрания и, наоборот, утверждал, что риски заразиться в США очень низкие. Ещё 9 марта он говорил, что жизнь и экономика идут своим чередом, а коронавирус не страшнее гриппа. По его словам, тогда было лишь 546 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Однако, как позже подсчитали учёные, на самом деле заражены уже были десятки тысяч человек. Но из-за отсутствия системы тестирования они не знали о диагнозе, и в результате масштаб эпидемии был неясен.



Только 16 марта Трамп призвал американцев ограничить поездки, не собираться группами и не водить детей в школу. Как отмечают учёные, изменение стратегии поведения американцев в середине марта позволило замедлить распространение вируса. Но в тех городах, куда вирус попал раньше и распространялся быстрее, этих мер было недостаточно.



Например, учёные приводят такие цифры: в Нью-Йоркской агломерации к 3 мая умерло от коронавируса 21,8 тыс. человек, а если бы карантин ввели на неделю раньше, это число составило бы менее 4,3 тыс.



Эксперты признают, что цифры примерные, точно знать этого нельзя, но важна тенденция и выводы. Ведь за этими цифрами стоят реальные люди, заболевшие в марте и апреле.



Впрочем, важно ещё не просто ввести меры, нужно, чтобы люди их соблюдали. А люди в большей степени готовы принимать ограничения, когда жертвы от болезни на виду. В марте же количество жертв было небольшое, эпидемия распространялась тихо. Многие заболевшие тогда даже не поняли, что у них коронавирус, часто у них были другие симптомы. И, например, во многих организациях, пока у кого-то из сотрудников не приходил положительный тест, офисы не закрывались, а за это время они успевали заразить кого-то из коллег.



В итоге учёные считают, что при отсутствии широкого тестирования и системы экстренных действий, если сейчас в США снять ограничения, могут быть новые смерти, десятки тысяч смертей, пишет The New York Times.