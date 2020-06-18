Sky News: Клинтон обвинила Трампа в стремлении «присвоить» Библию и христианство

В интервью Sky News Хиллари Клинтон раскритиковала Дональда Трампа за то, что он «пытается использовать» религию, чтобы отвлечь внимание от протестов. Она также предположила, что американский президент намеренно выставляет всех демонстрантов в негативном свете, смешивая мирных участников акции с грабителями.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший кандидат в президенты США: Трамп буквально приказал военным разогнать с площади перед Белым домом протестующих, которых он попытался выставить бандитами…

КЕЙ БЁРЛИ, ведущая Sky News: Именно об этом я вас хотела спросить. О том факте, что он применил слезоточивый газ против демонстрантов.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Протест был абсолютно мирным. И он (Трамп. — ИноТВ), в свойственной ему манере, попытался дать ложную характеристику его участникам, их поведению, целям и смешать их с крошечным, незначительным меньшинством, которое решило воспользоваться трагическим моментом для воровства, грабежа и вандализма.

Это крошечный, незначительный процент людей. И он хотел бросить тень на миллионы очень здравомыслящих, не прибегающих к насилию мирных протестующих.

КЕЙ БЁРЛИ: И всё это, чтобы попозировать перед камерами?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Именно так! Чтобы попозировать перед камерами с книгой, которую он никогда не читал.

КЕЙ БЁРЛИ: Он говорит, что это одна из его любимых книг.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Да, и при этом он не сможет процитировать ни единой строчки из неё. Это стало закономерностью. Он пытается присвоить Библию и христианство таким очень лицемерным образом.

Дата выхода в эфир 18 июня 2020 года.