Sky News: Клинтон обвинила Трампа в стремлении «присвоить» Библию и христианство
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший кандидат в президенты США: Трамп буквально приказал военным разогнать с площади перед Белым домом протестующих, которых он попытался выставить бандитами…
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