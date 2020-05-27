Washington Times: «меньшее из зол» — то, что помогло Трампу, теперь работает на Байдена

Если четыре года назад голоса избирателей, недовольных обоими кандидатами, помогли Дональду Трампу выиграть президентскую гонку, то сейчас совсем другой расклад. Согласно опросам, большинство таких голосующих отдают предпочтение демократу Джо Байдену, который привлекает рабочий класс, пишет The Washington Times.

В преддверии выборов многие американцы, выбирая меньшее из зол, отдают предпочтение Джо Байдену — предполагаемому кандидату от демократов, пишет The Washington Times. Напротив, четыре года назад для большинства избирателей, которым не нравился ни один претендент на кресло президента, делали выбор в пользу Дональда Трампа.

Издание рассказывает, что в 2016 году, по данным экзитполов, примерно каждый пятый голосовавший в трёх самых важных штатах (Пенсильвании, Мичигане и Висконсине) был недоволен предлагаемым выбором в бюллетене. Эта ситуация сыграла в пользу Трампа: среди недовольных избирателей в Висконсине за него проголосовало на 37% больше, чем за Клинтон, в Пенсильвании — на 25% и на 21% в Мичигане. Он стал первым республиканцем за несколько десятилетий, который смог с небольшим перевесом (менее 80 тыс. голосов) победить в этих штатах.

Как утверждает американская газета, голоса таких же недовольных избирателей станут решающими этой осенью. Согласно недавнему опросу, пока у этой категории граждан Байден опережает Трампа: за него проголосуют 59% против 17%. Его сторонники считают, что своим успехом президентская кампания бывшего вице-президента в первую очередь обязана его способности привлекать рабочий класс.

В то же время данные опросов дают Трампу луч надежды: руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей рассказал изданию, что среди недовольных избирателей произошли кардинальные изменения. Если в 2016 году среди сочувствующих демократам и республиканцам было примерно равное количество разочарованных (42% и 40% соответственно), то сейчас подавляющий 51% этой группы поддерживают демократов и только 21% - республиканцев. Ещё одной особенностью этой кампании, по словам Мюррея, является то, что количество неопределившихся уменьшилось, потому что, похоже, республиканцы либо решили поддерживать Трампа, либо перестали считаться республиканцами.

В заключение The Washington Times приводит опрос Morning Consult, опубликованный в этом месяце: из 27 754 зарегистрированных избирателей 45% проголосовало за Байдена, который опередил Трампа — за него отдали свои голоса 42% респондентов.