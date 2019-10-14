Inquisitr: конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

Член палаты представителей и ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил американские ВМС с 244-й годовщиной основания, сопроводив свой пост в Twitter изображением российского корабля «Пётр Великий», пишет The Inquisitr со ссылкой на CNN. Как отмечает издание, ранее стало известно, что Маст во время кампании по переизбранию принял пожертвование от одного из бизнесменов российского происхождения в нарушение правил финансирования.

В воскресенье конгрессмен-республиканец Брайан Маст, ветеран войны в Афганистане, опубликовал в Twitter поздравление с 244-й годовщиной основания ВМС США, сопроводив его фотографией российского крейсера «Пётр Великий», сообщает The Inquisitr со ссылкой на CNN. По информации сайта Military Factory, корабль с управляемыми ракетами был построен в 1986 году и первоначально назывался «Юрий Андропов», однако после развала СССР его переименовали и спустили на воду в 1996 году. Теперь «Пётр Великий» является флагманским кораблём Северного флота.

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

Как отмечает издание, этот конфуз стал не первым на этой неделе для Брайна Маста: ранее стало известно, что он получил пожертвование в размере $2173 от Игоря Фрумана — рождённого в Советском Союзе бизнесмена из Флориды, который работал на Руди Джулиани, личного адвоката Дональда Трампа. Фрумана и Льва Парнаса — давних знакомых президента США — арестовали на этой неделе и обвинили в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Как рассказывается в докладе WPEC TV, Маст получил пожертвование от Фрумана, использовавшего фамилию Фурман, 12 июня 2018 года во время своей кампании по переизбранию в конгресс. Транзакция прошла через группу Protect the House без личной встречи. Согласно WPEC TV, Маст заявил, что вернёт всю полученную сумму. Как подчёркивает издание, Фруман и Парнас оказали финансовую поддержку на сумму $325 тыс. нескольким высокопоставленным республиканцам и сторонникам Трампа, скрыв имя настоящего спонсора — российского бизнесмена.