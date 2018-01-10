Guardian: Пентагон отрицает причастность к «атаке дронов» на российскую базу в Сирии

Вскоре после атаки группы дронов на российские базы в Сирии Министерство обороны указало на «случайное совпадение» — американский самолёт-разведчик, находящийся в это время неподалёку от места нападения, пишет The Guardian. Тем не менее в Пентагоне решительно отвергли любую причастность к инциденту, назвав подобные намёки «беспочвенными и безответственными».

Россия считает, что для недавней серии атак дронов на военные базы в Сирии потребовалась бы помощь страны, обладающей спутниковыми технологиями. Это заявление, по всей видимости, было направлено в адрес Соединённых Штатов, пишет The Guardian.

Министерство обороны России сообщило, что российские войска недавно отразили серию атак дронов на военные базы Хмеймим и Тартус, добавив, что в налёте принимали участие 13 беспилотников, семь из которых удалось сбить, в то время как остальные были взяты под контроль.

Хотя Москва воздержалась от обвинений в адрес какой-то конкретной страны, в министерстве заявили, что данные, необходимые для атаки, могли быть получены «только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».

Кроме того, в своём заявлении ведомство отметило «странное совпадение»: в момент атаки неподалёку от двух российских баз находился американский самолёт-разведчик.

Пентагон, в свою очередь, отрицает причастность к этой атаке. «Любые намёки на то, что США или силы коалиции оказались замешаны в нападении на российскую базу, беспочвенны и, по сути, абсолютно безответственны», — заявил официальный представитель американского ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

В прошлом месяце, напоминает издание, президент России Владимир Путин объявил о победе в Сирии и приказал начать частичный вывод войск. Тем не менее в Кремле заявили, что оставшихся на территории арабской республики сил вполне достаточно для отражения любых атак боевиков.