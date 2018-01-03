Times of Israel: Вашингтон решил разрешить Израилю устранить иранского генерала

Американские разведслужбы дали Израилю зелёный свет на устранение иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает The Times of Israel со ссылкой на кувейтские СМИ. Как отмечает издание, генерал возглавляет спецподразделение Корпуса стражей исламской революции, которое занимается военными и секретными операциями за рубежом.
Разведслужбы США дали Израилю зелёный свет на устранение высокопоставленного иранского генерала, который занимался координацией военных операций в Ливане, Сирии и Ираке, пишет The Times of Israel со ссылкой на кувейтские СМИ.
Последние 20 лет Касем Сулеймани командовал силами «Кудс» — подразделением Корпуса стражей исламской революции, которое занимается военными и секретными операциями за рубежом.
Сулеймани, как отмечает издание, является ключевой фигурой, поддерживающей президента Сирии Башара Асада в его усилиях по захвату городов у повстанческих группировок в рамках идущей гражданской войны. Кроме того, он занимается оказанием военной помощи группировкам «Хезболла» и ХАМАС, обе из которых признаны в Израиле террористическими.
По данным источников, израильтяне были близки к устранению Сулеймани три года назад, однако американцы решили остановить союзников. Это произошло ещё при администрации Обамы, которая была настолько сконцентрирована на ядерной сделке с Ираном, что закрыло глаза на деятельность «террористических организаций». Тем не менее, не совсем ясно, принял ли Вашингтон это решение, стремясь обеспечить успех сделки с Тегераном.
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