Der Spiegel: глава ЦРУ открестился от протестов в Иране — это народ

По словам главы ЦРУ Майка Помпео, американские спецслужбы не причастны к протестам в Иране, сообщает Der Spiegel. Он убеждён, что граждане страны сами организовали демонстрации в надежде улучшить условия своей жизни и «сломать теократическую систему, под которой они живут с 1979 года».

Глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео заявил, что его агентство не имеет никакого отношения к протестам в Иране, сообщает Der Spiegel. «Это не мы. Это иранский народ», — пояснил он, отреагировав таким образом на обвинения Тегерана.



По его словам, граждане страны сами организовали демонстрации в надежде улучшить условия своей жизни и «сломать теократическую систему, под которой они живут с 1979 года». Помпео убеждён, что протесты ещё «не закончились» и продолжатся.



Также глава ЦРУ рассказал о попытках России повлиять на американские выборы. По его словам, Кремль занимается этим «десятилетиями». Впрочем, схожие действия в отношении США предпринимают и другие страны, добавил он: «У нас много врагов, которые пытаются навредить западным демократиям».



Глава ЦРУ также прокомментировал ситуацию в Северной Корее. Он убеждён, что вскоре Пхеньян станет для Америки ядерной угрозой. По его словам, это вопрос нескольких месяцев.



Комментарии читателей на сайте Der Spiegel:



kuac: Иранская весна? После весны в Сирии, Египте и Ливии нам не нужна весна в Иране. Если США в этом замешаны, то они играют с огнём и в политическом плане ведут себя абсолютно безответственно. Сколько миллионов иранских беженцев примут у себя США?



ihawk: Когда глава ЦРУ Майк Помпео что-то заявляет, то, по моему мнению, можно исходить из того, что всё как раз наоборот. Суть деятельности спецслужб заключается в том, чтобы скрывать правду.



fabiofabio: Насколько можно вообще доверять главам спецслужб? И американских в особенности?



rgw_ch: США не вмешиваются в дела других стран, а вот Россия — да. То, что у интервьюера микрофон не выпал из рук от смеха, говорит о его самообладании. В очередной раз США — невинные жертвы сил зла и хотят только хорошего. Давайте серьёзно: США открыто заявляли о том, что ослабление иранских властей — это их цель, и было бы странно, если бы они как раз сейчас ничего не предприняли, чтобы приблизиться к этой цели.