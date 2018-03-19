Джонсон: в деле Скрипаля Россия пытается скрыть «иголку правды в стоге лжи»

Отрицая все обвинения в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, Россия использует свою «классическую стратегию» по скрыванию «иголки правды в стоге лжи и умышленного искажения», заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По словам британского политика, «абсурдные заявления» Москвы больше «никого не одурачат».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сделал выпад против Владимира Путина, заявив, что тот «скрывает правду в стоге лжи». Это произошло после того, как Путин, победив на выборах сегодня, обвинил Великобританию в том, что она говорит (...) «чушь и абсурд» об отравлении в Солсбери. Министр сделал это заявление накануне саммита министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: Отрицания России становятся всё более абсурдными. То они говорят, что они никогда не производили газ «Новичок», то они говорят, что делали его, но затем прекратили и уничтожили его, то они говорят, что они делали «Новичок» и все запасы были уничтожены, но некоторые из них таинственным образом попали в Швецию, Чехию, Словакию, Великобританию или даже в США.

Я думаю, люди понимают, что это классическая российская стратегия по скрыванию иголки правды в стоге лжи и умышленного искажения. И что меня подталкивает к разговору с европейскими друзьями сегодня — это то, что прошло 12 лет после покушения на Александра Литвиненко в Лондоне. Они больше никого не одурачат.

Дата выхода в эфир 19 марта 2018 года.

