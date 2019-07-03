New Zealand Herald: украинцев признали самыми сексуальными — что бы это ни значило

Онлайн-опрос в соцсетях компании Big 7 travel показал, что самой сексуальной нацией пользователи считают украинцев, сообщает The New Zealand Herald. Второе и третье место занимают Дания и Филиппины, а наименее привлекательными посчитали хорватов и ирландцев. Издание подчёркивает: рейтинг получился крайне субъективным, поскольку участники сами решали, что для них значит термин «сексуальный».
Согласно опросу, проведённому туристической компанией Big 7 travel, жители Украины заняли первое место в списке самых сексуальных наций в мире, пишет New Zealand Herald. По признанию организаторов, рейтинг получился крайне субъективным: участникам не давали разъяснение термина «сексуальный», поэтому они сами решали, что он означает.
Как отмечает новозеландская газета, рейтинг привлекательности национальностей сейчас уже кажется пережитком прошлого и граничит с «этническим фетишизмом». Тем не менее опрос Big 7 travel, в котором приняло участие 1,5 млн подписчиков компании в социальных сетях, предлагает современный подход к «этнографии сексуальности».
По данным опроса, на первом месте самых привлекательных национальностей оказалась Украина. Как рассказали авторы исследования, у украинцев «поразительная внешность», что позволило им возглавить рейтинг 2019 года. Следом за ними идут датчане и филиппинцы, а также жители Бразилии, Австралии, Южной Африки, Италии, Армении, Великобритании и Канады. Новозеландцы расположились в середине списка на 23 месте, а россияне — ближе к концу (33 место). Последние строчки занимают хорваты и ирландцы, перед которыми туристическая компания извинилась, добавив, что у них хотя бы есть «живописные пейзажи».
Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко выразил мнение, что Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые стали чемпионами мира по пляжному волейболу, будут бороться за золотые медали летней Олимпиады в Токио в 2020 году.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с председателем Евросовета Дональдом Туском прибыл к разрушенному мосту у Станицы Луганской в Донбассе, где находится пешеходный пункт пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT решение комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принять резолюцию, в которой были поправки против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонить российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
Евросоюз обеспокоен заявлением властей Ирана об очередном шаге по отходу от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
В Гонконге участники протестов против поправки об экстрадиции на материковую часть Китая заняли территорию терминала высокоскоростных железных дорог, который пришлось временно закрыть из-за большого скопления людей.
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT призыв комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля. По его словам, предстоящая рабочая неделя не принесёт кардинального потепления.
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил уверенность, что тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок России от московского «Локомотива».
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города. В настоящее время полиция ведёт со злоумышленником переговоры. Как отметили в МВД Украины, принимаются меры по освобождению заложницы и задержанию нарушителя.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи о том, что Тегеран решил начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова после того, как в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия удара стихии в доме Худоногова.
ЮНЕСКО приняла решение включить в Список всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы. Об этом сообщает пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.