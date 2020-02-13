Times: «вреднее для организма и опаснее для планеты» — британские учёные развенчали миф о преимуществах тофу перед мясом

Британские учёные представили результаты исследования, утверждающего, что потребление тофу вредит здоровью и способствует глобальному потеплению больше, чем поедание мяса, сообщает Times. Как поясняет газета, работа была представлена на конференции Национального фермерского союза в Лондоне. По словам председателя союза, антимясное лобби представляет большую проблему для современной Великобритании, чем брексит.

Британские фермеры «нанесли ответный удар» сторонникам веганства, продемонстрировав результаты исследования, согласно которым потребление тофу наносит планете больший вред, чем большинство видов мяса, сообщает The Times.

Как передаёт газета, на конференции в Лондоне Национальный фермерский союз предоставил слово учёным и представителям академического сообщества, по мнению которых диета, исключающая мясо, вредна для здоровья, способствует увеличению выбросов углекислого газа и пагубна для экосистемы.

Один из докладчиков конференции Грем Макколиф из Ротамстедского научно-исследовательского института, в частности, рассказал о своей неопубликованной работе, утверждающей, что тофу — растительный белковый продукт, получаемый из соевого молока, оказывает более пагубное влияние на изменение климата, чем производство баранины, свинины и курицы.

Как пояснил Макколиф, традиционные представления о мясе, как более вредном продукте, не учитывают того факта, что человеческому организму труднее усваивать белки растительного происхождения, а это означает, что людям, не употребляющим мяса, приходится есть больше. По словам учёного, на единицу усвоенного белка производство тофу требует выброса большего числа парниковых газов, чем большинство видов мяса.

По словам председателя Национального фермерского союза Минетт Баттерс, антимясное лобби представляет большую проблему, чем брексит, а популярность веганства пагубно сказывается на психическом здоровье фермеров. «Мы хотим подтолкнуть людей к большей вовлечённости, чем представление, что можно поставить галочку в вопросе изменения климата, всего лишь поев веганской еды», — отметила Баттерс.

Как передаёт газета, один из фермеров на конференции раскритиковал актёра Хоакина Феникса за продвижение темы защиты прав животных на церемонии вручения премии «Оскар». Баттерс, в свою очередь, отклонила идею сокращения поголовья скота ради выполнения целей правительства по посадке деревьев. В то же время она полагает, что некоторые фермеры могут отказаться от выращивания скота или сельхозпродукции ради создания «углеродных ферм», получающих финансирование от компаний, желающих снизить выбросы углекислого газа.