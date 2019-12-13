Times: «проснулась с ясной головой» — экс-веганка рассказала о возвращении к мясу

Блогер и веган-активистка Алис Паркер разочаровала многих своих поклонников, когда объявила, что в рамках эксперимента целый месяц питалась исключительно продуктами животного происхождения, в том числе и мясом. Как сообщает The Times, девушка призналась, что с переходом на новую диету стала чувствовать себя более сосредоточенной, энергичной и целостной.

Фанаты блогера из США Алис Паркер знают, что в детстве их любимица чересчур увлекалась шоколадом, жареным и газированными напитками, однако потом переехала на Гавайи, ступила на путь здорового питания и открыла для себя веганство. Правда, теперь подписчикам девушки, которые тоже по большей своей части агитируют за отказ от мяса, придётся привыкнуть к новой диете Алис, пишет The Times.

С недавних пор в своих соцсетях экс веган-активистка публикует кадры, на которых она жарит бекон и с аппетитом уплетает стейки из мяса и рыбы. Как объяснила Алис, в рамках эксперимента на протяжении целого месяца она ела исключительно продукты животного происхождения. По словам девушки, уже после первого дня своего эксперимента она «проснулась с более ясной головой» и чувствовала себя более сосредоточенной, целостной и здоровой, чем за несколько лет до этого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYSE PARKER (@alyseparkerr) 29 Ноя 2019 в 2:22 PST

Подписчики-веганы от такого признания пришли в ярость. «Никогда не называй себя веганом», — написал один из комментатор. Другая подписчица обвинила блогера в попытке привлечь внимание «мясоедов» ради дополнительной популярности.

Как отмечает издание, девушка известна экспериментами над своим образом жизни и внешностью. Так, ранее Алис на три года отказывалась от бритья подмышек, 21 день питалась только фруктовыми соками и год прожила без дезодоранта. Также девушка провела месяц без соцсетей, о чём впоследствии поделилась в своих соцсетях.

Алис рассказала, что до перехода на мясную диету чувствовала себя настолько плохо, что была уже готова попробовать что угодно, чтобы вернуть себе способность «нормально функционировать». Подводя итоги своего месяца «диеты хищника» в видео на YouTube, спонсированном сервисом по доставке мяса, блогер отметила, что на шестой день очень захотела съесть что-то немясное, однако потом начала чувствовать себя всё лучше и лучше. «Я стала ощущать себя более стройной, мне стало комфортнее в собственном теле», — заявила экс-веганка. Она утверждает, что после возвращения к мясу у неё прибавилось энергии.