Журналисты «1+1» нашли место, до которого не добралась декоммунизация

Журналисты канала «1+1» обнаружили, что тотальная декоммунизация не добралась до города Прилуки в Черниговской области. Там уже восемь лет существует ресторан, украшенный советскими флагами и портретами Ленина и Сталина. Членам съёмочной группы пришлось приложить немало усилий, чтобы на это заведение, которое нарушает украинские законы, обратила внимание полиция, которая всё-таки открыла по данному факту уголовное производство.

Обед со Сталиным, Лениным или Хрущёвым. В то время, когда по всей Украине почти завершили декоммунизацию, в Прилуках работает ресторан, в котором висят советские флаги, гербы, вымпелы, лозунги и портреты диктаторов. Наталья Нагорная выясняла, почему за пять лет действия закона о декоммунизации всё это не сняли, не убрали, и сколько ещё будет работы у борцов с советским наследием.

В первую секунду теряешься: не музей ли это тоталитаризма. Серпы и молоты, флаги Советского Союза, гербы бывших советских республик, гармошки, самовары и другие признаки веселой жизни в эпоху социализма.

НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ, корреспондент: Советские диктаторы на любой вкус: от Ленина, от ребёнка до взрослого, до Сталина и, конечно, Хрущёва.

На самом деле это — ресторан в центре Прилук в Черниговской области. Мы сначала просим официанта объяснить, почему тут так грубо нарушается закон о декоммунизации. он игнорирует просьбу говорить с нами на государственном языке. Отвечает на русском.

ЖЕНЩИНА: Расскажите мне, что хорошего Сталин сделал для Украины?

ОФИЦИАНТ: По поводу дизайна, я говорю, я же его не придумывал.

К нам подходит администратор Евгения. Она объясняет, что это просто такой стиль заведения и существует он давно.

АДМИНИСТРАТОР: Лет, наверное, восемь.

НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ: Сколько лет закону о декоммунизации?

АДМИНИСТРАТОР: Не знаю, если честно.

Ленинопад начался в декабре 2013 года. Тогда повалили Ленина в Киеве на бульваре Шевченко. В феврале 2014 года, после расстрела «небесной сотни», памятники массово начали сносить по всей Украине.

С мая 2015 года закон о декоммунизации официально вступил в силу, поэтому такой дизайн ресторана — вне закона.

БОГДАН КОРОЛЕНКО, сотрудник Института национальной памяти: Это от пяти до десяти лет, в зависимости от различных обстоятельств. Возможно, даже с конфискацией имущества. Непонятна позиция хозяев этого заведения. Мы их оповещали более двух лет назад.

Харьковский активист Вадим Поздняков объясняет: большинство объектов удалось декоммунизировать. Почти не осталось Лениных, а Сталина почитают только в Черниговской области.

ВАДИМ ПОЗДНЯКОВ, декоммунизатор: Всего осталось около 200 объектов. Лидеры — Харьковская и Одесская области. Изображение Сталина встречается не так часто.

Вот он, Сталин. Диктатор из-за которого умерли миллионы людей. В частности, гибли украинцы в голодоморах, войнах, лагерях. Развенчание его культа началось ещё в Советском союзе, однако до Прилук десталинизация ещё не дошла.

Администратор уверяет: осуждать за репрессии нельзя.

АДМИНИСТРАТОР: Мне 22 года, я тогда не жила и не знаю, честно говоря. то, что сейчас в книгах и истории — изменяют каждый год. Сначала в школе рассказывают одно, потом рассказывают другое. Так что я даже не знаю, кого слушать и кому верить. Нельзя сказать о человеке, хороший он или плохой.

Мы вызываем полицию для того, чтобы остановить уголовное правонарушение. там удивляются, чем нам мешают изображения диктатора.

ГОЛОС: И вам это мешает?

НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ: Это нарушение закона о декоммунизации.

Ждём следователя 20 минут.

НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ: Ленин, Ленин, Сталин, Сталин, Сталин...

Пока мы пишем заявление, появляется ещё и следственная группа. Все делают удивлённые лица. Якобы они не знали о существовании такого заведения. Обещают рассмотреть заявление. Именно в нём я указала свой домашний адрес и номер телефона. И уже через 15 минут на него мне с незнакомого номера звонит человек, который представляется адвокатом недекоммунизированного ресторана.

НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ: А кто вам дал мой телефон? Я полиции не разрешала давать номер телефона вам.

ГОЛОС: Моя фамилия Снеженко, я адвокат, поэтому у меня есть средства связи. Это же открытый ваш телефон, не засекреченный.

НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ: Нет, не засекреченный, это просто мой личный номер и мне интересно, кто вам его дал.

ГОЛОС: Такую информацию я вам не расскажу.

Адвокат так и не смог мне объяснить, зачем он звонил, однако пообещал, что хозяева обязательно исправятся и всё уберут. В полиции также сообщили, что по нашему заявлению уже открыто уголовное дело.

Из Черниговской области Наталья Нагорная, Виктория Балан, Вадим Литвин и Сергей Алексеев, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 27 января 2020 года.