Journal Inquirer: «контент сексуального характера» — Facebook заблокировал американского музыканта за песни в курятнике

Чтобы поднять настроение подписчикам в кризис, музыкант из штата Коннектикут Билл Людвиг стал транслировать в Facebook свои выступления перед курицами. Хотя многие оценили такой формат, как сообщает Journal Inquirer, кто-то стал жаловаться, что видео с пернатой аудиторией содержат «контент сексуального характера», из-за чего без лишних разбирательств платформа временно заблокировала страницу исполнителя.

В марте из-за пандемии коронавируса «манчестерский трубадур» из американского штата Коннектикут Билл Людвиг потерял работу, но музыкант не стал унывать и направил своё творчество в интернет, пишет Journal Inquirer. Каждое утро Людвиг стал садиться с гитарой перед перед курятником и петь песни для пернатой аудитории. Свои концерты музыкант стримил на Facebook.

«Я подумал, что будет здорово каждый день что-нибудь такое постить, чтобы поднять людям настроение. Мне показалось, что будет забавно: раз уж я не могу играть вживую для людей, я буду играть для куриц», — комментирует трубадур.

С этой идеей не согласились некоторые пользователи Facebook и пожаловались на страницу Билла, из-за чего платформа временно заблокировала её, отмечает газета.

На протяжении более месяца Людвиг делился своими видео и никто не был против. Наоборот, посты набирали множество просмотров и лайков. Как рассказывает музыкант, комментаторы признавались, что им нравится слушать звуки природы, поэтому он продолжал каждый день помогать людям войти в состояние «куриного дзена».

Но в один прекрасный день на Facebook трубадуру пришла жалоба на его видео, где были только курицы, с пометкой о том, что кадры содержат «неприемлемый контент сексуального характера». Людвиг попытался оспорить жалобу, но платформа ответила, что никто на данный момент не может рассмотреть заявку из-за коронавируса. Тогда музыкант решил, что кто-то пожаловался на видео в шутку или по ошибке, и продолжил публиковать свой контент с курицами.

Спустя две недели ситуация повторилась.Трубадур показал в прямом эфире своих подопечных и снова в записи кто-то нашёл «контент сексуального характера». Как подчёркивает Людвиг, на обоих видео, на которые пришли жалобы, не было ни людей, ни пения — только курицы.

Между тем, за два нарушения по контенту Facebook блокирует пользователей на 24 часа, за три — на три дня. Если жалоб будет больше, платформа может навсегда закрыть страницу Людвига. Сейчас на ней стоит оповещение о том,что автор находится в списке пользователей, размещавших «материалы сомнительного содержания».

Из-за проблем с Facebook музыкант переместился на YouTube. Он попросил администратора группы для жителей Манчестера поделиться ссылкой на его видео и рассказать о ситуации. По словам Людвига, он не ожидал такой поддержки.«Честно сказать, я был очень тронут. Оказалось, что мои маленькие ежедневные представления для некоторых имеют значение, и они были рады узнать, что я никуда не делся».

В поддержку трубадура люди написали сотни комментариев, и он потратил несколько часов, чтобы ответить на каждый. «Я хотел, чтобы люди знали, что я ничего такого не сделал, и поняли, насколько это дурацкая ситуация», — говорит Людвиг.

Музыкант считает, что пожаловаться на него могли зоозащитники, которым не нравится, когда животные содержатся в клетках. Однако, как уверяет трубадур, он заботится о своих курицах, а живут они на огороженном пространстве для защиты от хищников, потому что дом Людвига находится возле леса.

«Если уж не зоощитники, если кто-то имеет что-то против меня лично, то вообще я считаю себя наименее скандальной публичной личностью в нашем городе. Моё творчество, в принципе, подходит для всех возрастов. Всё, что я хочу, — порадовать людей, подбодрить наш город с помощью музыки, и очень неприятно думать,что кому-то это могло не понравиться», — утверждает Людвиг.

Как отмечает Journal Inquirer, сейчас музыкант вновь выходит на новую работу, но бросать свой «куриный дзен» тоже не собирается.