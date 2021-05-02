Washington Post: американцы могут остаться без жареных крылышек
В Москве в воскресенье, 2 мая, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие города в апреле были куплены самые дорогие билеты на самолёт и поезд. С результатами исследования ознакомился RT.
Колумбийский президент Иван Дуке дал приказ направить военных в города, в которых продолжаются протесты против налоговой реформы.
Вице-президент США Камала Харрис начнёт руководить Национальным космическим советом.
Как минимум семь человек получили ранения в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщает телеканал CBS.
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 66 964 и достигло 14 725 975.
К концу 2021 года для мобильного приложения МВД будет разработан сервис «Антимошенник», который станет предупреждать граждан о звонках мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Космический корабль Crew Dragon 1 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян с праздником Пасхи.
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшее время.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что с 3 по 5 мая 2021 года в Лондоне состоится первая за два года очная серия встреч глав МИД стран G7.
Сборная России гарантированно не опустится ниже второго места в группе B по итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.
В России лесопожарные службы за сутки потушили 104 природных пожара на площади более 2225 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Чехии в матче заключительного четвёртого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.
Три случая заболевания индийским штаммом коронавируса зафиксированы в Иордании, информирует местный телеканал Al-Mamlaka TV со ссылкой на заявление главы Минздрава страны Фираса аль-Хауари.
Женская сборная России одержала третью победу на чемпионате мира по кёрлингу в Калгари, на этот раз над командой из Италии.
Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком высказал мнение о решении голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме принять российское гражданство.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству и Центробанку России следует прислушаться к диалогу между депутатами и избирателями.
Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком рассказал о своём отношении к сопоставлению суммы своего трансфера с уровнем игры.
Праздничное богослужение прошло в полевом храме на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, возникало ли у него желание уйти из спорта в сложные периоды карьеры.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с праздником Светлой Пасхи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте правительства.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о двух поражениях сборной России от сборной Швейцарии в контрольных матчах.
Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, эвакуированы в Москву самолётом МЧС для лечения, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что не планирует организовывать объединительный бой между чемпионом мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом дивизионе россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником Дмитрием Биволом, владеющим титулом чемпиона WBA.
В Санкт-Петербурге 2 мая стартует официальное открытие летнего туристического сезона, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Комитета по развитию туризма города.
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков в рамках открытой тренировки провёл выставочный бой по «интерактивному ММА» с обладателем регионального титула чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе Владимиром Келешем.
Нападающий сборной России Матвей Мичков вышел в лидеры гонки бомбардиров юниорского чемпионата мира по хоккею в США.
Президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости
Бирмингемская «Астон Вилла» одержала победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В столичном кафедральном храме Христа Спасителя началась праздничная служба в честь Пасхи.
«Лилль» одержал победу над «Ниццей» в матче 35-го тура французской Лиги 1.
Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам III Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
Мадридский «Реал» одержал победу над памплонской «Осасуной» в матче 34-го тура испанской Примеры.
«Милан» одержал победу над «Беневенто» в матче 34-го тура итальянской Серии А.
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни.
Дортмундская «Боруссия» разгромила кильский «Хольштайн» в полуфинале Кубка Германии по футболу.
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан оценил введение Россией для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну.
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве с 15:00 2 мая.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель оценил введение Россией для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну.
Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу над британцем Крейгом Ричардсом в рамках боксёрского вечера в английском Манчестере.
Туринский «Ювентус» лишился математических шансов на завоевание титула чемпиона итальянской Серии А в сезоне-2020/21.
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 1907 человек.
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Чемпион мира по боксу в полутяжёлом по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Крейгом Ричардсом в рамках боксёрского вечера в английском Манчестере.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал травму хорватского полузащитника команды Николы Влашича.
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии в контрольном матче.
Восемь рыбаков на четырёх лодках попали в шторм в Мурманской области. Трое из них погибли, два человека спаслись, ещё троих ищут.