Le Monde: «безответственная» политизация армии — министр обороны Франции осудила призывы Ле Пен и генералов

Министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли назвала «безответственным» открытое письмо генералов в отставке, которые призвали спасти страну от исламизма и гражданской войны, а также напомнила им, что главная задача армии — не политика, а защита страны и её граждан. Кроме того, глава военного ведомства обвинила Марин Ле Пен в политизации армии и непонимании принципов работы военного ведомства: лидер «Национального объединения» предложила подписавшим воззвание присоединиться к её президентской кампании, пишет Le Monde.

После нескольких дней молчания в воскресенье глава вооружённых сил Франции Флоранс Парли раскритиковала открытое письмо 20 генералов в отставке, которые заявили о «распаде» страны, сообщает Le Monde. Министр напомнила, что задача армии — не участвовать в политической кампании, а «защищать Францию».

Как рассказывает издание, в среду крайне правая газета Valeurs actuelles опубликовала открытое письмо, которое призывало Эммануэля Макрона защитить патриотизм в стране. В статье отмечалось, что текст послания составлен Жан-Пьером Фабр-Бернадаком, бывшим кадровым офицером и создателем сайта Place d’Armes, где опубликованы имена «двадцати генералов, сотни старших офицеров и более тысячи других военных», подписавших воззвание.

В открытом письме военные осудили «распад», который, по их мнению, настиг Францию и посредством «антирасизма» преследует одну цель: «создать … трудности и даже ненависть между сообществами» на её территории. Подписавшие послание предполагают, что этот «распад» из-за «исламизма и шаек на окраинах» приводит к «отделению множества частей страны и превращению их в территории, которые подчиняются догмам, противоречащим нашей конституции». При этом «власть использует полицейских в качестве вспомогательной силы и козлов отпущения в борьбе с французами в жёлтых жилетах, которые выражают своё отчаяние». Военные отмечают, что «готовы поддержать политиков, которые примут во внимание сохранение нации». В то же время они предупреждают, что бездействие властей и попустительство в обществе «в конце концов приведёт ко взрыву» и вмешательству действующей армии, которая возьмёт на себя «опасную миссию по защите наших ценностей цивилизации и охране соотечественников на территории страны». «Откладывать больше нельзя, иначе завтра этому нарастающему хаосу положит конец гражданская война, а число смертей, за которые вы понесёте ответственность, начнёт исчисляться тысячами», — нарисовали военные мрачную картину будущего в своём воззвании к правительству.

Спустя два дня после открытого письма газета Valeurs actuelles опубликовала ответ Марин Ле Пен. «Как гражданка и женщина-политик, я соглашаюсь с вашим анализом и разделяют вашу скорбь», — заявила лидер «Национального объединения». Она пригласила подписавших письмо присоединиться к её партии и принять участие в начинающейся президентской кампании. «Хотя это политическая и мирная борьба, но прежде всего это борьба за Францию», — подчеркнула лидер ультраправых.

Как отмечает Le Monde, публикация этих текстов в Valeurs actuelles вызвала гнев у множества представителей левого крыла, которые осудили правительство за отсутствие реакции. Лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон раскритиковал «ошеломительное заявление военных, которые присваивают себе право призывать своих коллег из действующей армии к выступлению против исламогошистов». В своём Twitter депутат напомнил, что подстрекательство к неповиновению в армии попадает под действие статьи 413-3 уголовного кодекса. «60 лет спустя после начала «путча генералов»* 20 генералов открыто угрожают совершить в Республике военный переворот», — забил тревогу бывший кандидат в президенты от социалистов Бенуа Амон на своей странице в микроблоге. Он также выразил удивление из-за отсутствия реакции со стороны военного ведомства или президента.

Наконец, 25 апреля открытое письмо прокомментировала в Twitter министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли. По её словам, это «безответственное» воззвание подписали только военные в отставке, «которые больше не работают во французской армии и представляют только сами себя». Парли напомнила, что в политике военные обязаны соблюдать два «непреложных принципа»: «нейтральности и лояльности». В то же время она подчеркнула, что заявления Марин Ле Пен «отражают глубокую неосведомлённость» о функционировании военного ведомства, и это вызывает беспокойство, поскольку она хочет стать главнокомандующим страны. «Политизация армии, которую предлагает Ле Пен, привела бы к ослаблению нашей боеспособности и в итоге всей Франции, — предупредила глава военного ведомства. — Военные нужны не для того, чтобы участвовать в (президентской. — ИноТВ) кампании, а чтобы защищать Францию и французов».

*Мятеж французских военных частей в Алжире против политики де Голля по предоставления Алжиру независимости — прим. ИноТВ.