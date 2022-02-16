Onet: экономика Украины сильно пострадала — а ведь не прозвучал ещё ни один выстрел

Состояние украинской экономики сегодня беспокоит Киев, возможно, больше перспективы военных действий, пишет польский журналист Марчин Вырвал. На портале Onet он обращает внимание на то, что Россия смогла добиться такого положения дел без единого выстрела.

Сегодняшний кризис, в основе которого лежит «восьмилетняя украинско-российская война», Москва умело разыгрывает против своего соседа в экономическом плане. Она делает ставку на его максимальное ослабление в различных направлениях. Самые последние данные об убытках уже насчитывают миллиарды долларов США, а цифры за весь этот период просто-напросто головокружительные, пишет на портале Onet польский журналист Марчин Вырвал.

Автор напоминает, как в сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк обнародовал первые конкретные данные после первых месяцев войны в Донбассе: $6,15 млн — такую сумму Киеву приходилось выкладывать ежедневно. Он объясняет, что уже тогда потери были вызваны не только боевыми действиями. Обрабатывающая промышленность была завязана на поставки сырья из Донбасса, которое больше не поступало на Украину. Также замедлились темпы экспорта угля, стали и энергоресурсов. Более того, за третью часть украинской экономики отвечала торговля с Россией, которая в последующие два года сократилась на 80%. В итоге в 2014 — 2020 годах Украина тратила на войну с Россией около $40 млрд, что составляет 19,9% её ВВП. К 2020 году на эту цель Киев в целом предназначил $280 млрд. «Острый кризис, вызванный Россией, лишь приумножает эти затраты», — подчёркивает польский журналист.

Он обращает внимание на то, что уже многие недели президент Украины Владимир Зеленский и другие значимые политики не устают призывать своих соотечественников к сохранению спокойствия. «И да, сами украинцы пока не паникуют, потому что за время войны, которая продолжается уже восемь лет, они видели ещё не такие повороты событий, но умелая информационная и дезинформационная игра Кремля, рассчитанная на постоянный рост угрозы военного наступления, эффективно привела к паническими шагам западных партнёров Украины», — разъясняет автор. Он указывает на то, что иностранные компании уже вывозят своих сотрудников из страны, а вместе с ними и свои деньги. «Деятельность предприятий замораживается или вовсе прекращается. Убытки, по крайней мере, в сотни миллионов, а скорее всего, в миллиардоы долларов США, ещё предстоит подсчитать», — добавляет он.

В статье Марчин Вырвал констатирует, что конкретные цифры уже появляются в других сферах. В воскресенье вечером правительство Украины объявило, что выделит $590 млн на страховочные цели для гражданских рейсов в воздушном пространстве Украины. Эта мера призвана предупредить сообщения о возможном отказе страховщиков, которые, несомненно, будут чреваты параличом международного авиасообщения в стране и тем самым ограничат и без того надорванные экономические и деловые контакты со всем миром. Многие компании серьёзно рассматривают вариант выхода из воздушного пространства Украины, между тем голландская KLM уже в субботу прекратила свои полёты в этом направлении.

Журналист уверен, что Россия умело совмещает информационную деятельность и конкретные действия, которые наносят сокрушительный удар по украинской экономике. В качестве примера он приводит имеющую место сейчас блокаду большого сектора Чёрного моря, которую Москва совершила, нарушив положения международного права. В качестве официальной причины она назвала проведение военных учений 13 — 19 февраля. В результате этого шага украинские торговые порты оказались в беде. «Однако на настоящий момент огромные издержки, связанные с блокадой порта, беспокоят украинцев куда больше, нежели военная угроза. Ведь украинская экономика в первую очередь ориентирована на международную торговлю, а порты Чёрного моря отвечают за 60 процентов экономики страны», — отмечает он. В итоге, по оценкам экспертов, за эти «шесть дней российских учений» украинцам придётся выложить из кармана примерно $1млрд.

«В настоящем кризисе не было сделано ещё ни одного выстрела, однако Украина уже истекает кровью в экономическом плане. Многое указывает на то, что в ближайшие дни и недели это кровотечение будет лишь усиливаться», — резюмирует на портале Onet польский журналист Марчин Вырвал.