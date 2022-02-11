Разруха, безработица, страх и надежда: Euronews узнал, как живёт подконтрольный Украине Донбасс

Корреспондент канала Euronews побывал в подконтрольной Украине Авдеевке, находящейся в 13 километрах к северу от Донецка. Жители, которые решили остаться в городе, рассказали журналистам, что правительство забыло о них, а опасения по поводу широкомасштабной войны только усугубляют экономические проблемы региона.

После восьми лет боевых действий людям на востоке Украины приходится туго. О том, что есть и было, они рассказали корреспонденту Euronews.

ЖИТЕЛЬ АВДЕЕВКИ: Когда «грады» ложились, я сидел четыре дня в погребе, в подвале, поэтому я уехал. Вылез как бы. Сейчас я приехал. У меня есть пожилой отец. Я за ним присматриваю.

ЖИТЕЛЬНИЦА АВДЕЕВКИ: Многие поуезжали. Очень много брошенных домов, то есть люди уезжают некоторые.

Те, кто решили здесь остаться, говорят, что правительство забыло и о них, и о том, чем люди были обеспокоены.

РОМАН ПЕТРОВСКИЙ, житель Авдеевки: О какой помощи, о каком понимании, что здесь люди живут? Вообще, кто такие люди для них? Понимаете?

Роман и его семья всё ещё живут в этом многоквартирном доме на въезде в город Авдеевка, находившийся на линии фронта в начале конфликта между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

РОМАН ПЕТРОВСКИЙ: Поверьте на слово, от двери по эту стенку, и вот наверх, и вот здесь — всё было устлано чёрными пакетами. То есть максимум, что мы застали тогда, наверное 10—15 трупов лежали в чёрных пакетах.

На этой неделе Роман узнал из телепередач, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев пообещал выделить Украине миллиард двести миллионов евро помощи. Финансовую поддержку обещали и лидеры других стран. Однако Роман сомневается, что его семья когда-нибудь эту помощь увидит.

РОМАН ПЕТРОВСКИЙ: Мы за всё время войны, дети ещё в школе были, вот такую сумочку от Красного креста дали чисто символически. Куда деньги уходят? Никто не знает. Максимум дадим вам пять метров плёнки, заделаете.

Донбасс, некогда крупный промышленный центр, стал тенью самого себя. Официальных данных недостаточно. По словам живущих здесь людей, в Донбассе высокий уровень безработицы, а опасения по поводу широкомасштабной войны ещё больше усугубляют экономические проблемы региона.

Украинская валюта гривна с ноября прошлого года потеряла порядка 8 процентов. Несмотря на всё это, некоторые всё ещё надеются на лучшее будущее для Авдеевки.

ИЛЬЯ БОРОДИНОВ, гитарист группы «Метаморфоза»: Поразъезжались много предпринимателей, и рабочих мест стало маловато. И досуг тоже не очень проходит. Но тем не менее можно и не уезжать. Можно остаться здесь. Я верю, что всё будет хорошо.

Макс, Валерия, Вадим и Илья основали группу «Метаморфоза». Музыканты мечтают о большой сцене, возможности записать популярный альбом и о том, чтобы остаться.

ИЛЬЯ БОРОДИНОВ: Рано или поздно всё придёт в норму и можно будет не только вырастать, но и жить здесь, и процветать, не только как человеку, но и творческой личности.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2022 года.