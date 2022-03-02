Le Figaro: министру экономики Франции пришлось ретироваться после слов об экономической войне

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз объявит России «тотальную экономическую и финансовую войну» и что россияне ощутят на себе её последствия, пишет Le Figaro. Но его за эти слова раскритиковали не только в России, но и во Франции. Поэтому вскоре ему пришлось сделать шаг назад и объясниться.

Министр экономики и финансов Франции во вторник в интервью заявил, что Европейский союз объявит России «тотальную экономическую и финансовую войну» и что россияне ощутят на себе её последствия, пишет Le Figaro. Впрочем, через несколько часов Брюно Ле Мэр заявил, что употреблённое им слово «война» не соотносится со стратегией по деэскалации. Он отдельно отметил, что Франция «не находится в состоянии конфликта с русским народом».

Выражение министра экономики Франции вызвало бурную реакцию в Москве. Так, бывший президент Дмитрий Медведев написал в Twitter по-французски: «Один французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Господа, следите за своими высказываниями! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто превращались в реальные».

Впрочем, раскритиковали французского министра и во Франции. «Глупые и крайне опасные слова», — написала журналистка Од Ланселен. «В дипломатии каждое слово весит тонну. Глубокий оппортунист Брюно Ле Мэр этого не знает; он пиарится на злободневных вещах и сыплет глупостями. Кто он такой, чтобы от лица французов говорить, что искомая цель — разрушение России? Искомая цель — освобождение Украины», — заявил депутат Жиль Платре. В свою очередь, евродепутат Жером Ривьер заявил, что французский министр экономики втягивает Францию «в необдуманную и опасную эскалацию».

Про разрушение экономики России министр сказал, когда настаивал на том, чтобы ввести против России экономические и финансовые санкции. Но признал, что при этом пострадает и российский народ. При этом он отметил, что из-за уже введённых санкций рубль упал на 30%, российские резервы тают, инфляция растёт, россияне выстраиваются в очередь перед банками.

Кроме того, Франция намерена ударить по российским олигархам, но сначала Брюно Ле Мэр намерен их вычислить. Для этого он назначил специальную рабочую группу, которая должна найти их имущество в России, в том числе записанное на других лиц. «Ни один олигарх не просочится через наши сети», — заявил министр экономики Франции.

Он также отметил, что, возможно, они примут против России новые санкции, пусть даже они принесут последствия и для французской экономики, пишет Le Figaro. «Французы знают, что у свободы есть своя цена», — заявил министр.