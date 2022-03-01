Le Figaro: кандидат в президенты Франции напомнил НАТО об ответственности за события на Украине

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур отметил, что ответственность за нынешние события на Украине лежит и на НАТО, поскольку альянс в последние годы постоянно расширялся, окружая Россию. Как пишет Le Figaro, он также высказался против того, чтобы Франция принимала на своей территории украинских беженцев, предложив вместо этого оставлять их в Польше.

Французский политик и кандидат в президенты Эрик Земмур в интервью высказал мнение, отличное от точки зрения многих коллег. Лидер партии «Реконкиста» (он себя называет «государственным деятелем, который видит дальше эмоций») заявил, что не хотел бы принимать во Франции 400 тыс. украинских беженцев, пишет Le Figaro.

«Я понимаю французов. Они откровенно взволнованы, и я с ними», — признался Земмур. Но он отделил «сердце» от «головы», призвал не отделять украинцев от их страны и не дестабилизировать Францию, которая и без того тонет под весом миграции.

Так что вместо того, чтобы принимать украинцев во Франции, он предлагает помочь Польше, где уже находится немало украинцев. «Я бы предпочёл, чтобы они были в Польше, потому что это их соседи и так они смогут легко вернуться», — отметил Земмур.

Земмур назвал Путина «авторитарным демократом», но отметил, что ответственность лежит не только на нём, потому что в любом конфликте не бывает одного виноватого. Так, по словам французского политика, ответственность лежит также на французах, немцах, американцах, которые не обеспечили соблюдение минских договорённостей и не прекратили расширение НАТО, так что альянс распространился вокруг России, будто окружив её. «Виноват Путин, а ответственность лежит на НАТО, которое не прекращало расширяться».

Коллеги раскритиковали эти высказывания Земмура. Они напомнили ему, что буквально недавно он «расхваливал» Путина, и такое поведение они назвали «ошибкой» и «глупостью». «Путин на востоке, но путинисты есть и на Западе. Все те, кто пытается учить нас патриотизму и суверенитету, на самом деле предали интересы Европы», — заявил, в частности, госсекретарь по международным делам Клеман Бон.