Sankei Shimbun: «Большой семёрке» против России не хватает единства

«Большая семёрка» должна переосмыслить особенности дипломатии Путина, который наверняка останется на президентском посту после выборов, и не позволить ему себя одурачить, пишет Sankei Shimbun. А для этого члены G7 должны отказаться от лоббирования интересов лишь своей страны, поскольку это лишь способствует «путинской молниеносной тактике раскола», и объединить усилия, чтобы успеть «предотвратить опасность» и лишить Россию дополнительных преимуществ, подчёркивается в статье.

По показателям ВВП Россия сейчас не входит даже в первую десятку в мировом рейтинге. Однако эта «региональная держава» пользуется большим влиянием в мировой политике и была одним из самых влиятельных игроков на международной арене в прошлом году, пишет Кимура Хироси на страницах Sankei Shimbun. По мнению автора, Россия под руководством Путина умело использует для этого как свои преимущества, так и недостатки оппонентов.

Что касается российских преимуществ, то к их числу можно отнести постоянное членство в Совете Безопасности ООН и возможность использовать право вето, отмечается в статье. Однако стоит заметить, что Китай постепенно перестаёт «шагать в ногу» с Россией, и уже были случаи, когда он предпочитал воздержаться или даже проголосовать за, когда Москва налагала вето. И если Китай и впредь продолжит идти своим путём, мировое общественное мнение будет воспринимать российскую «нет-дипломатию» крайне негативно, подчёркивает Sankei Shimbun.

Кроме того, географическое расположение России между Европой и Азией даёт ей повод утверждать, что у неё есть право вмешиваться во все дела, происходящие в этих регионах, говорится в статье. Действительно, Москва тоже принимала участие в шестисторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР. Тем не менее, далеко не вся Европа и не все азиатские страны считают Россию официальным членом своих объединений, уверен автор.

Россия также является мировым лидером в сфере добычи полезных ископаемых. Однако за последние годы Соединённые Штаты добились успехов в разработке и добыче сланцевой нефти и газа и вышли на лидирующие позиции в этой области, отмечает Sankei Shimbun. В то время как российская экономика оказалась в тяжёлом положении из-за обвала мировых цен на нефть и западных экономических санкций. Поэтому Москва уже больше не может эффективно использовать энергетику в качестве инструмента политического и дипломатического давления, подчёркивается в статье.

Стоит учесть, что президент Путин не только умело использует перечисленные выше преимущества, но и прилагает и дополнительные усилия, чтобы «нанести ответный удар» и усилить влияние России на международной арене, пишет Sankei Shimbun. Длительное пребывание у власти позволило российскому лидеру приобрести богатый опыт в сфере внутренней и внешней политики, который Путин превратил в одно из своих преимуществ. За этот период международную политическую сцену уже покинули Буш, Обама, Блэр, Шрёдер, Саркози, Берлускони, а также семь японских премьеров, напоминает автор: «В результате я не ошибусь, если скажу, что остался только один опытный руководитель, возглавляющий одну из ключевых держав — это Путин».

Кроме того, российский лидер создал в стране «чисто авторитарную систему», что позволяет ему без препятствий и проволочек воплощать в жизнь необходимую политику, в отличие от руководителей демократических стран, говорится в статье. В частности, три крупнейшие российские телекомпании находятся под контролем государства, поэтому Кремль «может не обращать внимания на критику» со стороны интеллигенции и остальных россиян, полагает автор. Система разделения трёх ветвей власти в России также не работает, а парламент «превратился в придаточную структуру, которая автоматически подписывает все указы Путина», пишет Sankei Shimbun.

Нельзя также не отметить дипломатический талант российского президента, который «даже можно назвать гениальным», подчёркивает автор: «Например, как только появляется потенциальный противник или же возникает силовой вакуум, Путин тут же бросает все силы на них с тем, чтобы расширить сферу влияния России. Он применяет молниеносную тактику, фактически, узурпировав Южную Осетию и Абхазию, а также Крым». Хорошими примерами умелой дипломатической стратегии также можно считать военную операцию в Сирии и сближение России с Северной Кореей, говорится в статье. «Более того, однажды получив какие-то территории или расширив свои интересы, Путин никогда не уступит их», — отмечает Sankei Shimbun.

И даже в том случае, если приходится идти на какие-то уступки, Путин всегда пытается добиться от своего оппонента «компромисса иного толка», поэтому «Большая семёрка» должна всё это учесть, чтобы эффективно подавлять влияние России, говорится в статье. Можно не сомневаться, что российский лидер сможет добиться победы и на предстоящих президентских выборах — но сможет ли он упрочить свои успехи на международной арене, во многом зависит от членов G7, считает автор: «Для G7 важно переосмыслить особенности путинской дипломатии и не дать ему и его тактике себя одурачить. Кроме того, необходимо отказаться от преследования интересов только своей страны, поскольку это вносит раскол». Лишь объединив все усилия, «Большая семёрка» сможет предотвратить опасность, которая исходит от путинской «молниеносной тактики раскола», и лишить Россию дополнительных преимуществ, предупреждает Sankei Shimbun.