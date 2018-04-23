NBC: Иран возобновит ядерную программу, если США покинут сделку

Иран рассматривает возможность возобновления своей ядерной программы, в случае если США выйдут из ядерной сделки, передаёт NBC. Отмечается, что Тегеран рассматривает «различные варианты» действий в связи с обещанием Дональда Трампа вывести США из сделки, если не будут исправлены недостатки, которые он в ней видит.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна рассматривает «различные варианты» действий, в случае если США выйдут из ядерной сделки, передаёт NBC.

Среди тех возможностей, которые готов рассмотреть Иран в случае восстановления американских санкций, Зариф особо выделил два варианта. Во-первых, Иран рассматривает возможность инициации 45-дневного процесса, призванного решить вопросы предполагаемого несоблюдения условий соглашения. Во-вторых, существует вероятность того, что Иран возобновит свою ядерную программу.

При этом Зариф подчеркнул, что «США никогда не было необходимости бояться того, что Иран создаёт ядерную бомбу», но иранцы будут «настойчиво добиваться обогащения урана», в случае если США покинут сделку.

Вместе с тем министр заявил, что, скорее всего, Иран покинет ядерную сделку вслед за США.

«Важно, чтобы Иран получал преимущества от этой сделки, и Иран ни за что не станет односторонне выполнять соглашение», — приводит издание слова Зарифа. При этом отмечается, что в стране сомневаются, что в случае выхода из сделки США Иран сможет рассчитывать на все её преимущества.

Издание сообщает, что Иран также обвиняет США в несоблюдении условий соглашения, призванного ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций.

Отмечается, что в рамках своей предвыборной кампании Трамп высказывался против сделки, которая была заключена ещё во время нахождения у власти Барака Обамы. А недавно президент США пообещал вывести страну из сделки до 12 мая, если не будут исправлены серьёзные недостатки, которые он видит в соглашении, передаёт NBC.