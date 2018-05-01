Der Standard: Трампа в Великобритании встретят песней «Американский идиот»

Вряд ли президента США Дональда Трампа ждёт тёплый приём в Великобритании, полагает Der Standard. Во-первых, его визит назначен на 13-е июля, пятницу, что само по себе символично, отмечает автор статьи. Во-вторых, британцы собираются встречать заокеанского гостя песней группы Green Day «Американский идиот».

Символизм указывает на то, что президента США Дональда Трампа ждёт в Великобритании не самый тёплый приём, пишет Der Standard. Мало того, что приезд в туманный Альбион назначен на пятницу 13-е. К тому же на этот день в стране пройдут массовые протесты против главы Белого дома. Британские интернет-активисты призвали своих сторонников активно скачивать песню группы Green Day «Американский идиот» в период с 6 по 12 июля. По задумке, она должна выйти на первое место в чартах, чтобы Трамп понял, как к нему относится большинство британцев.



И это не первая попытка помешать приезду президента США в Великобританию, продолжает издание. Гражданские инициативы требовали запретить Трампу въезд в страну ещё в 2016 году, когда он был всего лишь одним из кандидатов в президентской гонке. Организации критиковали его за ксенофобские и исламофобские высказывания, которые разжигают ненависть. К тому же спикер палаты общин Джон Беркоу обещал не позволить Трампу выступить в британском парламенте. Именно поэтому визит главы Белого дома в Великобританию носит не официальный, а рабочий характер. И на фоне такой обстановки у акции с песней «Американский идиот» есть все шансы на успех, убеждён автор.



Это будет уже не первая попытка заработать политический капитал на британских чартах, отмечает Der Standard. После смерти бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер была запущена кампания «Дин-Дон! Ведьма мертва». Её цель заключалась в том, чтобы вывести одноимённую песню из фильма «Волшебник страны Оз» на первые места рейтингов. И организаторам акции это почти удалось: в британских чартах она заняла второе место.