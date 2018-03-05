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ERR: эксперты надеются на успешное выступление русскоязычной эстонки на Евровидении
Музыкальный эксперт Олави Пихламяги считает, что русскоязычная оперная певица Элина Нечаева, которая выиграла отборочный тур на Евровидение от Эстонии, вполне способна добиться успеха и на международной сцене. Тем более что в ходе общего голосования выступление Нечаевой могут поддержать и «славянские народы», отметил эксперт в интервью ERR.

Оперная певица Элина Нечаева одержала разгромную победу в отборе на Евровидение. Свои голоса ей отдали как члены жюри, так и зрители. О шансах Элины на европейской сцене — в нашем следующем сюжете.

Вчера в Saku Suurhall прошёл конкурс Eesti Laul, победитель которого будет представлять Эстонию на Евровидении в Португалии. Победу одержала Элина Нечаева. Её песня La Forza, симбиоз оперы и электронной музыки, оставила главных конкурентов — Стига Ряста и дуэт Vajé — далеко позади.
 
Какие шансы у молодой исполнительницы в Лиссабоне?
 
ОЛАВИ ПИХЛАМЯЭ, эксперт по истории Евровидения: Я думаю, что очень хорошие. Потому что мы не должны забывать о том, что её фамилия даст возможность голосовать славянским народам. И в общем-то, такая музыка, конечно, по душе всем.
 
Лучшим результатом оперного жанра на Евровидении может похвастаться лишь итальянское трио Il Volo, которое в 2015 году заняло третье место.
 
Композитор Александр Жеделёв в прошлом году был членом жюри Eesti Laul. Он говорит, что предсказать шансы Элины Нечаевой на Евровидении сложно.
 
АЛЕКСАНДР ЖЕДЕЛЁВ, композитор: Она, конечно, не выполнила никаких таких стандартных «клише», которые обычно в такой музыке ожидают — в плане ритма, стилистики. И в этом смысле она была, конечно, такая индивидуальная и интересная. Что касается её стиля — ну я не знаю, наверное, для оперных певцов, может быть, там будет много разных претензий в опере, но это их дело.
 
Примерно половина стран-участников Евровидения уже провела свои национальные конкурсы и выявила победителей. Например, вчера своего представителя назвала Финляндия. И сегодня Сару Аалто уже называют одной из фавориток португальского Евровидения.
 
Дата выхода в эфир 04 марта 2018 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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