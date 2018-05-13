Daily Mirror: резню в центре Парижа устроил уроженец Чечни

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05:24 Премьер Японии выступил за личную встречу с Ким Чен Ыном Японский премьер-министр Синдзо Абэ выступил за личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для разрешения проблемы ядерного разоружения.

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02:31 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Камчатки Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Охотского моря у западного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.

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01:46 Шевченко заявил о готовности дать показания по делу об убийстве Орхана Джемаля в ЦАР Журналист Максим Шевченко заявил, что готов дать показания по делу об убийстве в ЦАР журналиста Орхана Джемаля.

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22:21 Платформу «Ленинградская» планируют перенести к МЦК до конца года Платформу «Ленинградская» планируют перенести к Московскому центральному кольцу до конца года, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.

22:14 В Смоленской области утонули трое детей В реке Западная Двина утонули трое детей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МЧС России по Смоленской области.