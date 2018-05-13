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Daily Mirror: резню в центре Парижа устроил уроженец Чечни

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Французские власти идентифицировали личность человека, устроившего резню в центре Парижа, сообщает Daily Mirror. Им оказался выходец из Чечни 1997 года рождения, говорится в статье.
Daily Mirror: резню в центре Парижа устроил уроженец Чечни
Reuters
Власти Франции установили личность предполагаемого террориста ИГ*, который в субботу в центре Парижа зарезал ножом человека, сообщает Daily Mirror.
 
Нападавшим, которого в итоге застрелили полицейские, оказался выходец из Чечни 1997 года рождения. По информации одного из источников, полиция задержала его родителей для допроса. Как указывается в статье, нападавший, выкрикивая религиозные лозунги, убил ножом одного человека и ранил четверых.
 
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
 
Французский президент Эммануэль Макрон в связи со случившимся написал в Twitter следующее: «Франция вновь платит кровавую цену, но не уступает ни дюйма врагам свободы».
 
Министр внутренних дел Жерар Коллон между тем похвалил полицейских, нейтрализовавших нападавшего, за оперативность, сообщает Daily Mirror.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Daily Mirror Великобритания Европа
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