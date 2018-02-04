Если завтра война с Западом: War is Boring «нащупал» слабое место у России

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04:36 WSJ: США выведут из Афганистана более 7 тысяч военных Американские власти намерены вывести из Афганистана более 7 тысяч военнослужащих США.

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23:55 Гурейро рассказал, что ему и Загорски было тяжело готовиться к ЧР по фигурному катанию Джонатан Гурейро, выступающий вместе с Тиффани Загорски в танцах на льду, рассказал о сложностях подготовки к чемпионату России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

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23:28 Дзюба объяснил, почему он не комментирует ситуацию с арестом Кокорина и Мамаева Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, почему он не хочет комментировать ситуацию с арестом своего одноклубника Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев.

23:28 СМИ: Иранское торговое судно начало тонуть в Каспийском море Торговое судно Ирана получило пробоину в Каспийском море и начало тонуть.

23:21 Кацалапов назвал прокат короткой программы на ЧР в Саранске одним из лучших выступлений в сезоне Танцор на льду Никита Кацалапов, выступающий вместе с Викторией Синициной, оценил выступление пары в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

23:19 Эксперт оценил решение Британии и Польши расширить диалог по противодействию России Политолог Александр Асафов оценил в беседе с RT договорённость Великобритании и Польши об «усилении обороны и безопасности, чтобы противостоять новым угрозам, таким как кибератаки и враждебная активность России».

23:15 Дзюба заявил, что ЧМ-2018 стал «огромным скачком» для Черчесова Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба выразил мнение, что чемпионат мира 2018 года, на котором команда дошла до четвертьфинала, помог Станиславу Черчесову стать более сильным тренером.

23:09 В Госдуме отреагировали на призыв Германии к России о возвращении культурных ценностей Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в беседе с Nation News отреагировала на сообщение о том, что Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с территории страны после Второй мировой войны.

23:05 В ДНР и ЛНР поддержали призыв Франции и ФРГ к перемирию в Донбассе Полномочные представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего поддержали призыв МИД Франции и ФРГ к возобновлению режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

22:56 Танцоры на льду Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу на ЧР в Саранске Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют в зачёте танцевальных пар по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

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22:29 Британия и Польша договорились расширить диалог по противодействию России Великобритания и Польша договорились «усилить оборону и безопасность, чтобы противостоять новым угрозам, таким как кибератаки и враждебная активность России». Об этом сообщается на сайте британского МИД.