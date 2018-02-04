Если завтра война с Западом: War is Boring «нащупал» слабое место у России

В российских больницах оказывают «некачественную помощь» и налицо нехватка квалифицированных врачей и оборудования, пишет War is Boring. И именно этим медицинским учреждениям в случае неядерной войны с Западом «придётся иметь дело с десятками тысяч раненых и убитых, причём неожиданно», отмечает автор статьи Роберт Бекхузен.
В Российской Федерации налицо нехватка врачей на случай «большой войны», пишет американский интернет-портал War is Boring.
Крупномасштабный военный конфликт элементарно «станет потрясением» для «неработающей» системы здравоохранения России, убеждён автор статьи Роберт Бекхузен.
В последнее время страна активно «возрождает постсоветскую армию». Вооружённые силы России должны быть «в состоянии дать бой НАТО в крупномасштабной войне».
«На западных рубежах России появляются новые механизированные дивизии, солдаты в новой униформе и с новейшим оружием наперевес. В их распоряжении новые танки, винтовки, радиостанции и передовая аппаратура радиоэлектронной борьбы, не уступающая лучшим мировым аналогам», — отмечает обозреватель War is Boring.
А вот системой здравоохранения, которая бы выдержала в условиях масштабного военного конфликта, Россия не располагает. Если российским солдатам «придётся отправиться на войну с Западом», то для страны, вполне возможно, это закончится «чрезмерными потерями». Медицинская же система будет просто-напросто перегружена, констатирует автор статьи.
Крупнейший госпиталь рядом с «будущей линией фронта» находится в Подольске и располагает всего 2 тыс. коек. «В начале масштабных боевых действий Россия может быстро потерять около 100 тысяч солдат убитыми и ранеными», — полагает Роберт Бекхузен.
В западных регионах страны «военную мощь» Москва действительно нарастила, но не увеличила соответствующим образом численность медицинских учреждений, подчёркивает обозреватель американского интернет-портала.
Более того, в российских больницах оказывают «некачественную помощь» и в них элементарно не хватает квалифицированных врачей и оборудования. И именно этим медицинским учреждениям в случае неядерной войны «придётся иметь дело с десятками тысяч раненых и убитых, причём неожиданно», заключает автор статьи Роберт Бекхузен.
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