ABC: Мадуро взял под контроль частные аэропорты, чтобы «помешать бегству диссидентов»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро берёт под контроль частные аэропорты, чтобы помешать бегству диссидентов, пишет испанская газета ABC.

Издание, ссылаясь на венесуэльский информационный портал El Pitazo, сообщает, что директоров частных аэропортов Каракаса уже сменили военные.

Как утверждается в статье, речь идёт о двух столичных объектах: об аэропорте Метрополитано в Окумаре-дель-Туй и об аэропорте Игероте.

В социальных сетях люди, пользующиеся услугами этих аэродромов, подтвердили, что контроль над объектами перешёл в руки военных. По имеющейся информации, люди в форме ограничивают въезд частных лиц и проводят тщательный досмотр их транспортных средств и багажа.

Некоторые пользователи соцсетей высказывают мнение, что досмотр со стороны военных производится для того, чтобы помешать бегству диссидентов, участвовавших в военном восстании 30 апреля. Другие заявляют о том, что военнослужащие отбирают доллары и ценные вещи у тех, кто летит через международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара, пишет ABC.