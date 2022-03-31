Заявления Москвы о «денацификации» Украины нельзя считать безосновательными, считает британский публицист Иэн Дэвис. Он отмечает, что украинские неонацисты не имеют широкой поддержки у населения, но несмотря на это обладают большим влиянием. Оно достигается за счёт исторических особенностей Украины, финансирования со стороны олигархов, а также поддержки извне.

Формально, с точки зрения международного права, российская спецоперация на Украине незаконна, пишет британский публицист Иэн Дэвис в своей статье для OffGuardian. Впрочем, отмечает Дэвис, фактически положения международного права ничего не значат, поскольку оно не применяется в равной степени ко всем государствам, а следовательно, вовсе не может считаться правом. Кроме того, у России были законные основания для беспокойства по поводу своей безопасности, а США, в свою очередь, ничего не сделали для их смягчения.

Как пишет Дэвис, нельзя считать заявления России о «денацификации» Украины безосновательными. Он отмечает, что у украинских праворадикалов нет широкой поддержки среди населения, но тем не менее они всё равно играют значительную роль в политике Украины. Дэвис пишет, что поддержка «Правого сектора»* и прочих неонацистских формирований на территории Украины увеличилась после «евромайдана» в 2014 году. Публицист также подчёркивает, что большую роль в росте влияния таких организаций сыграли США: в частности, ключевую роль в поддержке «евромайдана» сыграла Виктория Нуланд, которая на тот момент занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Дэвис пишет, что пришедшее к власти в результате переворота 2014 года новое украинское правительство начало тесно сотрудничать с неонацистами, что добавило им влияния. В частности, значительную политическую силу получила праворадикальная партия «Свобода», возглавляемая Олегом Тягнибоком.

Неонацистская проблема Украины уникальна, считает Дэвис. Украина является единственной европейской страной, инкорпорировавшей неонацистов в свои структуры безопасности. Кроме того, Украина — единственная страна, где неонацисты имеют такое влияние на власть, причём достигнутое не за счёт поддержки у населения, а за счёт украинской политической истории, поддержки олигархов и внешнего вмешательства. Как отмечает автор, начиная с 2014 года на Украине начали создаваться нацбатальоны, такие как «Азов». Дэвис подчёркивает, что контроль и финансирование этих батальонов осуществлялись, в первую очередь, не украинским правительством, а олигархами. Согласно оценкам, в 2014 году на Украине насчитывалось 38 нацбатальонов, в которых состояло примерно 13 500 человек. В декабре 2021 года был подтверждён факт военной помощи США в адрес Украины, пишет Дэвис. Как отмечает автор, вся эта помощь внесла свой вклад в развитие конфликта в Донбассе. Кроме того, получателями этой помощи временами оказывались нацбатальоны.

Как отмечает Дэвис, западная пропаганда стремится преуменьшить факт влияния неонацистов на Украине. Зачастую западные издания указывают на то, что многие ведущие украинские политики, в том числе президент Владимир Зеленский, имеют еврейское происхождение: из этого делается вывод, что у Украины нет значительной проблемы с неонацизмом. Однако голосование за президента-еврея доказывает тот факт, что большинство украинского населения не являются антисемитами, но вовсе не доказывает отсутствие политического влияния неонацистов, подчёркивает Дэвис. Он отмечает, что западные СМИ нарочно скрывают всю сложность украинской политической жизни и антисемитские заявления отдельных украинских праворадикалов.

Как пишет Дэвис, украинские политические лидеры, такие как Зеленский, вынуждены сотрудничать с неонацистами, хотят они того или нет. Причина заключается в том, что неонацисты встроены в самое сердце украинского истеблишмента. «Аргумент западных пропагандистов, заключающийся в том, что избрание лидеров еврейского происхождения каким-то образом нивелирует непропорциональное политическое и военное влияние неонацистов, является совершенным нонсенсом», — пишет Дэвис.

Автор напоминает, что в 2019 году недавно избранный на пост президента Украины Зеленский посетил позиции батальона «Азов» в Донбассе, пытаясь осуществить деэскалацию обстановки, однако был холодно принят командирами подразделения, которые отказывались прекратить атаки. В результате, «Азов» изначально подчинился приказу и прекратил агрессию, однако уже спустя несколько недель возобновил свою военную кампанию.

По мнению Дэвиса, проблема Зеленского заключается в том, что он является марионеткой в руках олигарха Игоря Коломойского, который, в свою очередь, является основным спонсором нацбатальонов. В результате, Зеленскому было приказано согласовывать свои планы с праворадикалами, считает автор. Как отмечает автор, несмотря на своё небольшое число, неонацисты занимают важные посты в украинском истеблишменте — и правительство Зеленского не может действовать без их одобрения.

Дэвис пишет, что украинские неонацисты не поддерживают правительство в Киеве. Они преданны своим частным покровителям, мечтающим об «этнически чистой Украине». В данном свете война в Донбассе вполне может рассматриваться как геноцид, отмечает автор.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).