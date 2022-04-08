«Дикий Запад»: кандидат в мэры Чикаго рассказал, как город погружается в пучину криминала

Преступность в Чикаго неуклонно растёт, только за последний год она повысилась на 35 процентов, при этом хулиганов и мародёров, как правило, даже не привлекают к уголовной ответственности, сообщает Fox News. Как отмечает гость телеканала, член городского совета Рэймонд Лопес, власти «нянчатся» с преступниками и закрывают глаза на страдания их жертв.

В отличие от многого другого, о чём мы говорим и что обсуждаем, особенно в Вашингтоне, преступность — совершенно реальна. От неё гибнут люди. Их убивают. Преступность разительно меняет город Чикаго. За год преступность там поднялась на 35 процентов, она растёт уже не первый год. Почему? Одна из главных причин — мэр города Лори Лайтфут. Она отказалась следить за соблюдением закона. Всё так плохо, что мы направили в Чикаго нашу команду документалистов для сюжета под названием «Чикаго в кризисе». Вот часть того, что мы обнаружили.



РЕПОРТАЖ TUCKER CARLSON ORIGINALS: У нас есть сотни часов эксклюзивных видеозаписей с муниципальных камер наблюдения. На этих кадрах виден город в состоянии полного разгрома.



(Крики, выстрелы.)



В то время как Лори Лайтфут наблюдала за беспорядками издалека, под защитой полицейского департамента, мародёры и хулиганы разграбили город. Убытки составили более 100 миллионов долларов.



(Окружной прокурор. — ИноТВ) Ким Фокс отпустила подавляющее большинство мародёров без предъявления обвинений. Из тех немногих мародёров, кого решили привлечь к уголовной ответственности, большинство были освобождены до суда.



Итак, Чикаго — довольно тягостное зрелище. Но плюс в том, что, находясь там, мы встретили человека, которому действительно не всё равно. Это демократ, занимающий выборную должность в городе. Член городского совета по имени Рэймонд Лопес. Мы очень много с ним говорили. Он рассказал нам, помимо прочего, что прокуроры в городе просто не выдвигают обвинений. Посмотрите.



РЭЙМОНД ЛОПЕС, член городского совета Чикаго: Наших жителей очень деморализует, когда им говорят: «Звоните 911, если видите преступление», — только чтобы этого преступника арестовали и отпустили в течение суток.



Редко доводилось нам встречать выборное должностное лицо в большом либеральном городе, повторюсь, демократа, такого смелого, как член городского совета Рэймонд Лопес. Так что мы были в восторге, когда прочли, что он баллотируется в мэры против Лори Лайтфут. Для нас честь то, что сегодня он участвует в нашей программе.



Член городского совета Рэймонд Лопес, большое спасибо, что нашли для нас время. Для нас партийная принадлежность не имеет особого значения, вы демократ, я даже не знаю вашего мнения по многим вопросам, но я знаю, что вам небезразличны жители Чикаго. Поэтому мы в восторге от того, что вы баллотируетесь в мэры. Что вы собираетесь делать в случае победы?



РЭЙМОНД ЛОПЕС: Спасибо, Такер. Я верю в величие Чикаго, но сейчас это явно не тот Чикаго, в котором я вырос. Я не рос в городе, который нянчится с преступниками, потворствует плохому поведению и закрывает глаза на страдание жертв в нашем городе. Так делает Лори Лайтфут.



Став мэром, я буду проводить другую линию, дам лидерство и цель, чего уже давно не было у Чикаго. Необходимо помочь сотрудникам экстренных служб, необходимо помочь нашим полицейским, пытающимся поддерживать закон и порядок. Необходимо заново отстроить и наращивать экономику, создавая больше возможностей и позволяя бизнесу процветать. Вместо того чтобы держать общество на подачках. И необходимо предоставлять основные муниципальные услуги, чтобы люди, в каких бы районах они ни жили, могли воспользоваться услугами, за которые платятся налоги. Если так подумать, это довольно просто. Но очевидно, что у некоторых людей, вроде нынешнего мэра, нет желания выполнять этот план. А у меня есть.



Действительно, просто! Не пытаться портить жизнь своему народу, вот и всё. (Смех.)



РЭЙМОНД ЛОПЕС: «Не навреди». Не так уж сложно.



«Не навреди». Именно. Но ведь Лори Лайтфут избрали, и Чикаго не какая-нибудь глухомань. Это один из наших крупнейших городов. Очень серьёзное место, много умных людей. Не совсем понимаю, как её избрали. Как вы думаете, вы сможете её победить?



РЭЙМОНД ЛОПЕС: Я знаю, что могу победить Лори Лайтфут. Мы проводили опросы, которые показали, что население в целом, избиратели Чикаго, определились, заслуживает ли она второго срока. И подавляющее большинство считает, что нет. Люди в Чикаго хотят чувствовать себя в безопасности. Проблема номер один в Чикаго, как вы отметили в своих репортажах, — это разгулявшаяся преступность.



Да.



РЭЙМОНД ЛОПЕС: Этот город, как Дикий Запад на Среднем Западе.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2022 года.