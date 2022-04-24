Le Figaro: «крысы, грязь и разгул преступности» — парижане возмущены обстановкой возле Эйфелевой башни

Жители района Марсового поля в Париже негодуют из-за грязи, незаконной торговли и разгула преступности в непосредственной близости от Эйфелевой башни, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, квартал в самом центре города превратился в небезопасную территорию для местного населения и туристов, притом что цены на недвижимость в этом районе по-прежнему баснословные.

Жители района Марсового поля в Париже возмущены грязью и разгулом мелкой преступности в непосредственной близости от Эйфелевой башни, сообщает Le Figaro. Мэр 7-го округа Рашида Дати просит главу города Анну Идальго установить ограждение вокруг Марсова поля, чтобы закрывать эту территорию по ночам и, таким образом, бороться с незаконной торговлей.

По словам местного жителя Клода, после строительства стеклянной стены вокруг Эйфелевой башни в 2018 году ситуация только ухудшилась. «Теперь все входы и выходы находятся со стороны жилых районов», — сетует он. Из окон своей квартиры мужчина ежедневно наблюдает, как мошенники обманывают несчастливых туристов, несмотря на запрет на азартные игры в общественных местах. «Есть ещё цыгане, которые суют вам под нос петиции, африканцы, которые идут за вами по пятам, предлагая свои безделушки, целые кучи мусора на дороге и пирующие крысы», — описывает он положение в квартале. «Отныне мы стараемся не выходить на улицу по вечерам. Недавно у нас было три кражи со взломом в моём доме», — добавляет житель центра столицы.

Официант кафе Castel на углу Авеню де Сюффрен добавляет, что главная проблема — африканцы и молодые люди на электросамокатах, вырывающие сумки из рук прохожих. Иван из агентства недвижимости Premium Viager рассказывает, что цены на жильё в этом районе упали на 5—10%, однако всё ещё составляют около €20 тыс. за м2. «За эту цену владельцы имеют право требовать безопасности, спокойствия и чистоты», — замечает он.

Однако районные ассоциации обеспокоены не только всплеском нецивилизованного поведения и преступности, пишет издание. В открытом письме шесть ассоциаций возмущаются планом мэрии по переустройству территории вокруг Эйфелевой башни. Помимо вырубки 950 м2 зелёных насаждений, власти готовятся разрешить строительство зданий вблизи Эйфелевой башни и по обе стороны территории, которая уже исключена из общественного пользования.

Считая «необходимым сохранить историческое наследие этого участка и защитить его с помощью национальных правовых механизмов», Рашида Дати выступает за создание плана сохранения и освоения Марсова поля и его окрестностей. «Борьба с преступностью является обязанностью государства», — комментирует член муниципального совета Парижа Жан Лоссюк. По его словам, в 2018 году в районе работала бригада из 32 полицейских, однако сегодня их всего 16. В свою очередь, представители мэрии Парижа заверили Le Figaro, что муниципальная полиция часто патрулирует территорию Марсова поля и правоохранительные действия будут усилены с приближением летнего периода.