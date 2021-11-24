BFM TV: «лучше идти пешком» — водители в Париже недовольны ограничением скорости до 30 км/ч

Прошло почти два месяца после того, как мэрия Парижа ограничила скорость в центре до 30 км/ч, и многие автомобилисты недовольны таким нововведением: по их словам, машины почти не двигаются. В то же время администрация признаёт, что введённые меры не сильно повлияли на дорожную ситуацию, потому что на большинстве улиц столицы скорость вождения и так была ограничена из-за дорожных работ и постоянных пробок, передаёт BFM TV.

Перед внедрением этой меры мэрия Парижа провела опрос, который подтвердил: большинство парижан поддерживают идею об ограничении максимальной скорости вождения в столице до 30 км/ч. Однако спустя примерно два месяца после снижения скорости это нововведение совсем не встречает такого энтузиазма у водителей, с которыми мы побеседовали.

ПАРИЖАНКА: Это просто отвратительно! Такое впечатление, что мы не двигаемся.

ПАРИЖАНИН: Это ужасно. Лучше бросить машину и идти пешком.

ДРУГОЙ ПАРИЖАНИН: Я думаю, что в целом все двигались со скорость 50 км/ч или выше.

Правда ли это? Показатели по числу штрафов за превышение скорости до и после введения этого ограничения 31 августа заставляют дать отрицательный ответ. Согласно префектуре полиции Парижа, в июне зарегистрировали 1820 нарушений — чуть меньше, чем в сентябре, где насчитали на 146 больше протоколов. Однако данные за октябрь опровергают тенденцию к повышению (нарушений. — ИноТВ): это один из месяцев, когда выписали наименьшее число штрафов. Таким образом, парижане довольно неплохо соблюдают ограничения по максимальной скорости вождения. Причина, по мнению этого шофёра такси, отлично знакома жителям города.

МУССИН БЕРРАДА, председатель профсоюза Национальный союз таксистов Парижа: В Париже всегда так. Посмотрите, посмотрите на эти заторы!

Он проводит много времени, катаясь по столице, и редко ездит со скоростью выше 15 км/ч.

МУССИН БЕРРАДА: В ситуации, в которой мы сейчас живём, — с пробками и дорожными работами повсюду — можно хоть понижать скорость до 30 км/ч, хоть повышать — это ничего не изменит.

Мэрия Парижа также признаёт низкую результативность: по её данным, до этого нововведения на 60% парижских улицах скорость и так не превышала 30 км/ч.