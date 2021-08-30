France 24: «ради поддержания безопасности» — в Париже повсеместно ввели ограничение скорости до 30 км/ч

Власти Парижа приняли решение распространить ограничение скорости до 30 километров в час, уже действовавшее на 60 процентах улиц, на всю территорию города за исключением нескольких крупных автомагистралей, передаёт France 24. Как отмечается в материале канала, столичным автомобилистам такое нововведение не понравилось — однако, если судить по другим городам, где уже пошли на этот шаг, он самым положительным образом повлияет на безопасность дорожного движения.

Тридцать — вот новая цифра, к которой теперь придётся привыкать парижским автомобилистам: почти по всей столице было введено ограничение скорости до 30 километров в час.

Мнения сегодня утром водители высказывают в целом одни и те же.

ВОДИТЕЛЬ: Соблюдать такой скоростной режим невозможно, даже если вообще газ не трогать — 45-48 километров в час ещё можно держать, но 30 не получится практически никак.

ВОДИТЕЛЬ: Я считаю, что это просто смешно, а к тому же вредно, ведь пробок станет больше.

ВОДИТЕЛЬ: На мой взгляд, замедление скорости потока поможет упорядочить дорожное движение, и нам, парижанам, станет легче жить.

Скорость и так была ограничена до 30 километров в час на 60 процентах улиц Парижа, но теперь ограничение действует на всей территории города за исключением нескольких магистралей. Такое решение было принято ради поддержания безопасности на дорогах.

ДАВИД БЕЛЛИАР, заместитель мэра Парижа по вопросам транспорта: Нельзя, как и всегда, не напомнить, что подавляющее большинство крупных дорожно-транспортных происшествий, в том числе и тех, в которых гибнут люди, происходят с участием либо автомобилей, либо грузовиков. Так что наше желание и намерение здесь в первую очередь — обеспечить безопасность.

Аналогичные меры приняли больше 200 французских городов, включая Нант, Лиль и Гренобль; в результате число пешеходов, пострадавших в ДТП, там сократилось в два раза, а водители стали вести себя значительно спокойнее.

ЖЕНЩИНА: Автомобилисты стали вести себя аккуратнее. Теперь они чаще останавливаются у пешеходных переходов, чем раньше.

Ограничение скорости до 30 километров в час возымело и другой эффект: шум в городах сократился почти вдвое. Впрочем, положительного влияния этой меры на качество воздуха пока не подтвердило ни одно исследование.

Данный шаг — элемент общего плана по реформированию системы городского транспорта. Конечно, главная цель плана — подтолкнуть горожан к тому, чтобы пересесть с автомобилей на другие транспортные средства.