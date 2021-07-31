Sun: «размечтался» — пользователи соцсетей посмеялись над неподтвердившейся историей Байдена о вождении фуры

На встрече с работниками завода по производству грузовиков и автобусов президент США Джо Байден рассказал, что сам «когда-то водил 18-колёсную фуру». Как отмечает The Sun, Белый дом не смог подтвердить это утверждение — оказалось, что лидер лишь проехался на такой машине в качестве пассажира в 70-е. Пользователи соцсетей посмеялись над словами Байдена и заключили, что президент «живёт в вымышленном мире».

Общаясь с рабочими в ходе своего визита на завод компании Mack Trucks, занимающейся производством автобусов и грузовиков, 78-летний президент США Джо Байден заявил, что тоже «когда-то водил 18-колёсную фуру», пишет The Sun.

Утверждение, как оказалось, озадачило Белый дом. Когда канал Fox News обратился к команде президента за подробностями, та смогла только сообщить, что Байден ездил на 18-колёсном грузовике в качестве пассажира в 1973 году. Также сотрудники Белого дома предположили, что, возможно, американский лидер имел в виду период, когда он подрабатывал водителем школьного автобуса во время летних каникул. Правда, как обращает внимание британское издание, обычно у таких автобусов колёс всего шесть, а не 18.

По словам The Sun, за рассказ о водительском прошлом Байдена, профессионального политика, который работает в своей сфере уже 48 лет, высмеяли в соцсетях. Один из комментаторов написал: «Этот клоун живёт в вымышленном мире, который он сам же и придумал. Помоги нам, Господь». «Размечтался!» — констатировал другой пользователь. Кое-кто вспомнил, что это уже не первый случай, когда президент делает странные заявления: «Дедушка Джо снова не в себе».

Сотрудник национального комитета Республиканской партии Зак Паркинсон в своём Twitter подчеркнул: «Нет никаких свидетельств того, что Байден «водил 18-колёсную фуру». Весь опыт Байдена с грузовиками сводится к тому, что он в одном из них «проехался» как-то вечером в 1973 году (при этом он позаботился, чтобы обратно лететь на самолёте)».

— Zach Parkinson (@AZachParkinson) July 28, 2021

Как напоминает газета, ранее глава Белого дома совершил оплошность в своей речи, призванной побудить американцев покупать продукцию отечественного производства, чтобы поддержать экономику. Байден объявил, что баллотировался в президенты по трём причинам, но назвал только две, а также уже не впервые перепутал экс-президентов Барака Обаму и Дональда Трампа.