Hill: «совсем тронулся» — экс-врач Белого дома предрёк Байдену скорую отставку из-за проблем с психическим здоровьем

В ближайшем будущем действующий президент США будет вынужден покинуть свой пост из-за «ограниченных когнитивных способностей». Такое мнение высказал конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон. По словам политика, психическое здоровье Джо Байдена с каждым днём только ухудшается, о чём свидетельствуют его недавние телевыступления, пишет The Hill.

Президент Байден вскоре уйдёт в отставку из-за его «ограниченных когнитивных способностей». Такое мнение высказал конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон, сообщает The Hill.

Как поясняет издание, Джексон участвовал в программе Fox News, на которой обсуждалось недавнее интервью американского лидера. Ведущий передачи Шон Хэннити раскритиковал ответы Байдена на вопросы, назвав их «совершенно не поддающимися пониманию», и предположил, что психическое здоровье президента ухудшается.

«Дональд Трамп прошёл тест на когнитивные способности. Он ответил правильно на все 30 вопросов. Я слышал, это очень сложный тест. Не думаю, что Джо Байдену удалось бы его пройти. Можно ли считать такую оценку справедливой с учётом того, что я наблюдаю?» — поинтересовался Хэннити у Джексона.

«Совершенно верно, Шон, и я говорю это с самого начала. Я говорю, что здесь что-то происходит. Я говорил это, когда Джо Байден ещё был кандидатом, и я говорил, что будет только хуже. И знаете что? Мы наблюдаем, как это происходит прямо сейчас на наших глазах», — ответил Джексон.

«С этим человеком (Байденом. — ИноТВ) сейчас происходит что-то серьёзное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдёт в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придётся воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас», — добавил позже Джексон.

Кроме того, конгрессмен опубликовал в Twitter видео с выступлением Байдена. «Он совсем ТРОНУЛСЯ! Необходимо проверить его когнитивные функции СЕЙЧАС ЖЕ!» — написал Джексон.

В июне Джексон, который был врачом в Белом доме при Трампе и Обаме, распространял письмо с призывом к Байдену пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он обладает достаточной остротой ума для выполнения обязанностей президента. Его предложение поддержал ряд республиканцев.

Между тем сам Джексон ранее делал весьма спорные комментарии о здоровье Трампа. На брифинге в Белом доме в 2018 году он назвал диету президента «превосходной», хотя тот регулярно ел фаст-фуд и не занимался спортом, подчёркивает издание.

В мае представители Белого дома заявили, что Байден пройдёт медицинский осмотр «позже в этом году». Они пообещали, что сразу же после этого обнародуют результаты, напоминает The Hill.