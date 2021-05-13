Daily Mail: отставных американских офицеров встревожило психическое здоровье Байдена

Бывшие высокопоставленные военнослужащие США, в том числе адмиралы и генералы, написали открытое письмо с критикой действующей администрации. В своём послании они усомнились в результатах президентских выборов 2020 года и выразили опасения относительно умственных способностей главнокомандующего, пишет Daily Mail.

Более 120 отставных американских офицеров опубликовали открытое письмо, посвящённое Джо Байдену. Они называют избрание действующего президента США «незаконным» и ставят под сомнение остроту его ума, пишет Daily Mail.

«Без справедливых и честных выборов, которые точно отражают «волю народа», наша Конституционная республика потеряна. ФБР и Верховный суд должны действовать быстро, когда обнаруживаются нарушения на выборах, а не игнорировать их, как это было сделано в 2020 году», — говорится в послании группы Flag Officers 4 America, в которую среди прочего входят бывшие генералы и адмиралы.

«Для обеспечения честных выборов необходимо, чтобы на каждого гражданина приходился один законный голос. Законные голоса идентифицируются утверждёнными органами законодательного собрания штата с использованием удостоверений личности, проверенных подписей и так далее», — подчёркивают авторы письма.

По их словам, сегодня многие в США называют такую систему контроля над выборами «расистской». Подобное использование расовых терминов для сокрытия информации о легитимности представляет собой «тактику тиранического запугивания», считают отставные американские офицеры.

У них также есть вопросы к умственным способностям Байдена. Особенно после заявлений спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о доступе к кодам запуска межконтинентальных баллистических ракет, обращает внимание Daily Mail.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен уметь быстро принимать точные решения в вопросах национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье в любом месте, днём ​​или ночью», — пишут они.

«Недавние запросы руководства Демократической партии о процедурах, связанных с кодами запуска, посылают опасный сигнал о состоянии нашей национальной безопасности противникам, обладающим ядерным оружием, и поднимают вопрос о том, кто руководит страной. У нас всегда должен быть неоспоримый порядок субординации», — подчёркивают авторы обращения.

Участники Flag Officers 4 America называют себя «отставными военными лидерами, которые обязались поддерживать и защищать Конституцию США от всех врагов, внешних и внутренних». Инициатором «антибайденовского» обращения стал генерал-майор Джо Арбакл, который служил во Вьетнаме и позже руководил командованием производственных операций Сухопутных войск США в штате Иллинойс.

«Генералы и адмиралы в отставке обычно не участвуют в политических кампаниях, но ситуация, с которой сегодня сталкивается наша страна, ужасна», — заявил Арбакл в недавнем интервью. «Мы имеем дело с самыми серьёзными угрозами с момента основания нашей страны. Молчать значило бы нарушать долг», — добавил он.

Письмо вызвало незамедлительную негативную реакцию со стороны некоторых военнослужащих и экспертов. Они осудили авторов послания за участие в организованной политической кампании, которая, по их словам, носит «антидемократический» характер, заключает Daily Mail.