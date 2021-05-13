Daily Mail Оригинал

Daily Mail: отставных американских офицеров встревожило психическое здоровье Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бывшие высокопоставленные военнослужащие США, в том числе адмиралы и генералы, написали открытое письмо с критикой действующей администрации. В своём послании они усомнились в результатах президентских выборов 2020 года и выразили опасения относительно умственных способностей главнокомандующего, пишет Daily Mail.
Daily Mail: отставных американских офицеров встревожило психическое здоровье Байдена
Reuters

Более 120 отставных американских офицеров опубликовали открытое письмо, посвящённое Джо Байдену.  Они называют избрание действующего президента США «незаконным» и ставят под сомнение остроту его ума, пишет Daily Mail.

«Без справедливых и честных выборов, которые точно отражают «волю народа», наша Конституционная республика потеряна. ФБР и Верховный суд должны действовать быстро, когда обнаруживаются нарушения на выборах, а не игнорировать их, как это было сделано в 2020 году»,  говорится в послании группы Flag Officers 4 America, в которую среди прочего входят бывшие генералы и адмиралы.
 
«Для обеспечения честных выборов необходимо, чтобы на каждого гражданина приходился один законный голос. Законные голоса идентифицируются утверждёнными органами законодательного собрания штата с использованием удостоверений личности, проверенных подписей и так далее»,  подчёркивают авторы письма.
 
По их словам, сегодня многие в США называют такую систему контроля над выборами «расистской». Подобное использование расовых терминов для сокрытия информации о легитимности представляет собой «тактику тиранического запугивания», считают отставные американские офицеры.
 
У них также есть вопросы к умственным способностям Байдена. Особенно после заявлений спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о доступе к кодам запуска межконтинентальных баллистических ракет, обращает внимание Daily Mail.
 
«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен уметь быстро принимать точные решения в вопросах национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье в любом месте, днём ​​или ночью»,  пишут они.
 
«Недавние запросы руководства Демократической партии о процедурах, связанных с кодами запуска, посылают опасный сигнал о состоянии нашей национальной безопасности противникам, обладающим ядерным оружием, и поднимают вопрос о том, кто руководит страной. У нас всегда должен быть неоспоримый порядок субординации»,  подчёркивают авторы обращения.
 
Участники Flag Officers 4 America называют себя «отставными военными лидерами, которые обязались поддерживать и защищать Конституцию США от всех врагов, внешних и внутренних». Инициатором «антибайденовского» обращения стал генерал-майор Джо Арбакл, который служил во Вьетнаме и позже руководил командованием производственных операций Сухопутных войск США в штате Иллинойс.
 
«Генералы и адмиралы в отставке обычно не участвуют в политических кампаниях, но ситуация, с которой сегодня сталкивается наша страна, ужасна»,  заявил Арбакл в недавнем интервью. «Мы имеем дело с самыми серьёзными угрозами с момента основания нашей страны. Молчать значило бы нарушать долг»,  добавил он.
 
Письмо вызвало незамедлительную негативную реакцию со стороны некоторых военнослужащих и экспертов. Они осудили авторов послания за участие в организованной политической кампании, которая, по их словам, носит «антидемократический» характер, заключает Daily Mail.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Mail Великобритания Европа
теги
армия выборы Джо Байден ракета США ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров