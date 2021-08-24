Euronews: железные дороги Германии вновь парализованы из-за спора сотрудников с руководством Deutsche Bahn

Уже вторая за последние пару недель забастовка вновь парализовала железные дороги Германии. Железнодорожники требуют повышения зарплаты и выплаты компенсаций в условиях пандемии, однако руководство Deutsche Bahn согласилось лишь на частичные уступки. Профсоюзные активисты угрожают эскалацией конфликта. Однако страдают от этого в основном пассажиры, которые часами не могут добраться до места назначения, передаёт Euronews.
Вторая за две недели забастовка машинистов поездов вновь парализовала железнодорожное сообщение в Германии. Профсоюзы требуют повысить зарплату более чем на 3% и добиваются единовременной выплаты в размере 600 евро в связи с пандемией.
Руководство Deutsche Bahn согласилось лишь на частичные уступки — проиндексировать зарплаты в два этапа в течение двух лет. Активисты грозят эскалацией противостояния.
КЛАУС ВЕЗЕЛЬСКИ, глава Немецкого союза машинистов локомотивов: Мы должны довести борьбу до такого накала, чтобы работодатель понял, что его собственные сотрудники показывают ему «красную карточку».
Deutsche Bahn призывает пассажиров отказаться от поездок на дальние расстояния, если для этого нет действительно веских причин. Тем, кто всё же решился отправиться в путь, в эти дни грозит длительное ожидание на вокзалах.
ПАССАЖИРКА: Прошлой ночью выяснилось, что наш поезд из Берлина во Франкфурт был отменён. Потом мы должны были уехать в 21:28, а затем надо было подождать здесь ещё пять часов. Что ж, было совсем не здорово...
ПАССАЖИР: Такое происходит уже не в первый раз! Вот уже семь лет мне приходится часто ездить в разные места. И когда случаются забастовки, я оказываюсь Бог знает где — и не представляю, что делать.
Представители Deutsche Bahn обвиняют профсоюзы в политизации проблемы и в нежелании искать приемлемое решение за столом переговоров. Активисты говорят, что пока не услышали внятных предложений для возобновления диалога.
Забастовка должна закончиться в ночь на среду. И как говорят железнодорожники, она может стать далеко не последней стачкой в этом сезоне.
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