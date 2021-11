Times: власти Парижа всерьёз взялись за электросамокаты после смертельных ДТП

За первые девять месяцев этого года только в Париже два человека погибло и более 300 получили травмы в результате столкновений с участием электросамокатов. Проблема усугубляется тем, что многие любители быстрой езды просто игнорируют запрет на их использование на тротуарах, пытаясь при этом уворачиваться от пешеходов и провоцируя новые аварии. Городские власти уже ограничили максимально допустимую скорость для электросамокатов и не намерены на этом останавливаться, сообщает The Times.

Власти Парижа приняли решение ограничить до 10 км/ч максимально допустимую скорость для электросамокатов в оживлённых пешеходных зонах, включая парки, сады и многолюдные улицы. Три крупнейших компании Парижа, которые занимаются прокатом самокатов и электрических скутеров, сообща договорились одобрить такую меру после того, как городской совет пригрозил в противном случае полностью запретить их использование, сообщает The Times.



Повальное увлечение французов мобильными средствами передвижения, от велосипедов и самокатов до скейтбордов, активизировалось с появлением электронных самокатов в 2017 году, поясняется в статье. А пандемия COVID-19 и массовое «бегство» из общественного транспорта в попытке дистанцироваться ещё больше подхлестнули их интерес к этим транспортным средствам, которых только в системе проката в Париже сейчас насчитывается уже около 15 тыс.



Однако это приводит к тому, что многие любители быстрой езды нарушают правила и провоцируют опасные ситуации, последствия которых иногда бывают трагичными. Так, на протяжении первых девяти месяцев 2021 года в Париже две женщины погибли и ещё 329 человек получили травмы различной степени тяжести в результате происшествий с участием электросамокатов, пишет The Times.



При этом некоторые «гонщики» вообще игнорируют запрет на использование самокатов на тротуарах, пытаясь на большой скорости уворачиваться от пешеходов. Это создаёт стрессовые ситуации и приводит к авариям. Поэтому, по решению властей, с 15 ноября все самокаты в системе проката французской столицы автоматически замедляют скорость в 700 зонах Парижа. Это регулируется с помощью данных спутниковой системы навигации GPS, поясняется в статье.



Три крупнейших прокатных компании Парижа — Lime, Tier и Dott — заявили, что они приняли совместные меры, чтобы сделать городскую среду более спокойной, безопасной и удобной для всех, а также улучшить взаимодействие между различными видами транспорта. Теперь с максимально разрешённых ранее 20 км/ч электросамокаты из проката будут автоматически замедляться до 10 км/ч в указанных зонах, которые также включают обширную территорию вокруг Лувра, парка Ле-Аль и улицы Монторгей на левом берегу Сены.



Однако члены городского совета Парижа во главе с мэром Анн Идальго уверены, что этих мер всё ещё не хватит, чтобы устранить «анархию» на улицах, запруженных электросамокатами, и заявляют о намерении ужесточать ограничения и дальше. «Этого первого шага недостаточно», — подчеркнул заместитель мэра по транспорту Давид Бельяр. По его словам, уже в ближайшее время горсовет планирует расширить зоны действия ограничений, включая возможный запрет на использование электросамокатов во всех парках и городских садах Парижа.



Проблема безопасного использования этого транспорта привлекла общественное внимание в июле этого года, после того как 31-летняя итальянка погибла в результате происшествия с участием электросамоката, на котором ехали вместе две медсестры, напоминает The Times. Тогда городские власти пригрозили разорвать контракты с прокатными компаниями, если не будут приняты серьёзные меры, ограничивающие движение самокатов в оживлённых общественных зонах.



Во Франции подобный личный транспорт был положительно принят и набирает популярность в рамках перехода к более экологичной «мобильности» в городе, поясняется в статье. Хотя в Великобритании и некоторых других странах Европы для использования электросамокатов требуется получить права, во Франции достаточно лишь достигнуть возраста 12 лет. В то же время в правилах указано, что в городской местности для езды на них необходимо использовать велосипедные дорожки или автомобильные дороги, а в сельской местности — только отдельные велодорожки.