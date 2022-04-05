Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: немецкая автомобильная промышленность боится перебоев с поставками российского газа

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Представители немецкой автомобильной индустрии опасаются перебоев с поставками российского газа и предупреждают, что такой сценарий нанесёт отрасли колоссальный ущерб, пишет Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что газ при производстве автомобилей используется не только для функционирования заводов, но и при создании ряда компонентов.
SZ: немецкая автомобильная промышленность боится перебоев с поставками российского газа
AP
Гипотетическое прекращение поставок газа сильно ударит по немецкой автомобильной индустрии, обеспечивающей рабочими местами почти 800 тыс. человек, пишет Süddeutsche Zeitung. При этом проблема заключается не только в газе, отмечает издание.
 
Автомобильным заводам не нужно столько газа, сколько требуется для функционирования сталелитейных и химических предприятий, отмечает Süddeutsche Zeitung. Несмотря на это, в индустриальных кругах царит беспокойство. По словам председателя объединения берлинских автомобильных промышленников Андреаса Раде, перебои в поставках газа приведут к сильнейшему стрессу для цепочек поставок.
 
Как отмечает издание, немецкая автомобильная отрасль уже ощутила на себе последствия украинского кризиса. Из-за остановки поставок кабельных жгутов с Украины несколько немецких автомобильных заводов были вынуждены приостановить работу. Однако если остановятся поставки газа, ситуация станет ещё хуже, предупреждает Süddeutsche Zeitung. «Это приведёт к огромному вреду для автомобильного производства. А покупателям придётся столкнуться с долгим ожиданием», — приводит издание слова Андреаса Раде.
 
Кроме того, в некоторых областях производства заменить газ практически невозможно, пишет издание. К примеру, для производства пенопласта для сидений или аккумуляторов нужны химикаты, основанные на газе. Также отмечается, что немецкая автомобильная отрасль зависит не только от российского газа: к примеру, высока зависимость от поставляющихся из России палладия и никеля.

 

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Süddeutsche Zeitung Германия Европа
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