SZ: немецкая автомобильная промышленность боится перебоев с поставками российского газа

Представители немецкой автомобильной индустрии опасаются перебоев с поставками российского газа и предупреждают, что такой сценарий нанесёт отрасли колоссальный ущерб, пишет Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что газ при производстве автомобилей используется не только для функционирования заводов, но и при создании ряда компонентов.

Гипотетическое прекращение поставок газа сильно ударит по немецкой автомобильной индустрии, обеспечивающей рабочими местами почти 800 тыс. человек, пишет Süddeutsche Zeitung. При этом проблема заключается не только в газе, отмечает издание.

Автомобильным заводам не нужно столько газа, сколько требуется для функционирования сталелитейных и химических предприятий, отмечает Süddeutsche Zeitung. Несмотря на это, в индустриальных кругах царит беспокойство. По словам председателя объединения берлинских автомобильных промышленников Андреаса Раде, перебои в поставках газа приведут к сильнейшему стрессу для цепочек поставок.

Как отмечает издание, немецкая автомобильная отрасль уже ощутила на себе последствия украинского кризиса. Из-за остановки поставок кабельных жгутов с Украины несколько немецких автомобильных заводов были вынуждены приостановить работу. Однако если остановятся поставки газа, ситуация станет ещё хуже, предупреждает Süddeutsche Zeitung. «Это приведёт к огромному вреду для автомобильного производства. А покупателям придётся столкнуться с долгим ожиданием», — приводит издание слова Андреаса Раде.

Кроме того, в некоторых областях производства заменить газ практически невозможно, пишет издание. К примеру, для производства пенопласта для сидений или аккумуляторов нужны химикаты, основанные на газе. Также отмечается, что немецкая автомобильная отрасль зависит не только от российского газа: к примеру, высока зависимость от поставляющихся из России палладия и никеля.