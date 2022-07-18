Telepolis: Европа осознанно идёт навстречу еврокризису 2.0

Европа столкнулась с «ядовитой семью из газового и экономического кризисов», пишет Telepolis. И местные политики не знают, что с этим делать. Все их предложения свидетельствуют о трусости и отчаянии. В Брюсселе же вообще отказываются признавать надвигающуюся катастрофу и продолжают принимать санкции против России, игнорируя связанные с ними риски и их последствия. «Быть может назревает крах — еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями», предостерегает автор статьи Эрик Бонзе.

Энергетическая ситуация в Европы была напряжённой ещё задолго до начала боевых действий на Украине в феврале этого года, пишет Telepolis. Энергетический рынок давно «перегрелся», инфляция сильно выросла, Франция и Испания настаивали на введении ценового потолка на газ и электричество, но страны-члены ЕС не смогли договориться о едином плане действий. «Свою голову в песок» спрятал и Европейский центральный банк, рассказывает автор статьи Эрик Бонзе.

И сейчас вместо того, чтобы сменить курс, ЕЦБ не отступает от политики нулевой процентной ставки. В Евросоюзе прошло уже семь саммитов, посвящённых энергетическому кризису, и все они закончились безрезультатно. В то же время европейцы продолжают принимать санкции против России, что приводит к волнениям на рынке и росту цен. Риски, связанные со штрафными мерами, и их последствия просто игнорируются.

«Теперь же мы видим результат. Он ужасает. По подсчётам Еврокомиссии, в этом году инфляция в еврозоне в среднем составит 7,6% — исторический рекорд. Рост экономики составит всего 2,6%, что ещё ниже, чем в последних майских прогнозах. Сейчас евро испытывает один приступ слабости за другим. Его стоимость едва превышает американский доллар — такой слабой валюты у союза не была с момента её введения 20 лет назад», пишет Бонзе.

Низкий курс евро отражает и страхи европейцев перед рецессией, вызванной газовым кризисом. Если Россия вскоре полностью не возобновит поставки по «Северному потоку», то в Германии возникнет угроза экономического краха. Европа пожинает плоды своей санкционной политики и того, что несерьёзно относилась к возможности кризиса голубого топлива.

И теперь местные политики не знают, что делать с этой «ядовитой смесью из газового и экономического кризисов». Может ЕЦБ нужно поднять процентную ставку? Но это приведёт к росту стоимости обслуживания долгов, а также спредов по государственным облигациям Греции, Италии или Франции. Может стоит «затянуть потуже пояса» и покончить с экспансивной фискальной политикой? Это может ослабить угрозу сверхлимитной задолженности, но также приведёт к снижению итак слоабого роста экономики. В отсутствие фискально-политических стимулов возрастает опасность рецессии, и России этому даже не надо содействовать.

Еврокомиссия сейчас разрабатывает экстренный план на случай прекращения поставок газа из России, но она не придумала ничего лучше, кроме как снизить температуру отопления в офисах и общественных зданиях. Эту банальную идею Международное энергетическое агентство озвучило ещё в марте. По мнению наблюдателей, такие предложения свидетельствуют о трусости и даже отчаянии. Некоторым они напоминают «советы для домохозяек». Но речь идёт не о паре плохих рекомендаций, а о провальной политике, подчёркивает Бонзе: «ЕС с осени осознанно идёт навстречу мегакризису. Этот кризис уже давно касается не только энергетических рынков. Он касается экономической политики и валютного союза, а это означает — «самого ядра» ЕС. Быть может назревает крах — еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями».

Первым предвестником стали недавние события в Италии, а именно отставка местного премьер-министра Марио Драги. Но и во Франции, Бельгии, а также Нидерландах ситуация неспокойная. Даже Германия перестала быть «привычным обителем стабильности». Стране грозят экономические потрясения. «И всё это легко увидеть невооружённым взглядом», подчёркивает Бонзе. Но в Брюсселе отказываются признавать надвигающийся кризис. Признаков изменения политики не видно, напротив: Еврокомиссия подготавливает уже седьмой пакет санкций против России. По крайней мере, в этот раз в Брюсселе решили не затрагивать энергетический сектор. Но это всего лишь короткая передышка — планов по введению полного энергетического эмбарго никто не отменял. И это всего лишь вопрос времени, когда дело дойдёт до газа.