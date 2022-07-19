Бавария призывает ввести чрезвычайную ситуацию уже сейчас, чтобы сэкономить газ для зимы

Министр экономики Баварии призывает правительство Германии как можно скорее объявить третью ступень чрезвычайного плана по газу. Как поясняет немецкий телеканал ZDF, в этом случае государство должно будет вмешаться в процесс управления объёмами газа. Бавария считает, что слишком много газа сейчас идёт на выработку электроэнергии, в то время как необходимо заполнять хранилища к зиме. Поэтому баварский министр Хуберт Айвангер призывает также не отключать АЭС «Изар-2».

Бавария призывает правительство Германии немедленно объявить чрезвычайную ситуацию по газу, чтобы остановить крупные газовые электростанции, сообщает немецкий телеканал ZDF.

«Я призываю федерального министра экономики Роберта Хабека немедленно объявить третью ступень чрезвычайного плана по газу», — заявил министр экономики Баварии Хуберт Айвангер в интервью немецким СМИ.

Соответственно, Айвангер рассматривает чрезвычайную ситуацию в масштабах страны как необходимую предпосылку для отключения крупных газовых электростанций, сбережения большого количества природного газа и, таким образом, возможности заполнения газовых хранилищ, поясняет телеканал.

Государство должно прямо сейчас вмешаться в управление газом, считает баварский министр. «В данный момент мы сжигаем огромное количество природного газа для выработки электроэнергии», — объясняет заместитель премьер-министра Баварии, подразумевая при этом крупную баварскую электростанцию в Иршинге.

«Самое главное сейчас — это немедленное массовое сбережение газа, потому что на данный момент нет уже почти никаких подвижек в том, что касается заполнения хранилищ», — призывает Хуберт Айвангер.

Среди прочего, в этой связи он призвал к продолжению работы баварской АЭС «Изар-2» неподалёку от Ландсхута, которую планируется остановить в конце 2022 года, а также к возобновлению работы АЭС «Гундремминген», которая была отключена от сети в конце 2021 года. По мнению Айвангера, это обеспечит «огромный потенциал экономии в потреблении газа».

По данным Федерального статистического управления, в первом квартале атомные электростанции произвели 6% электроэнергии, газовые — 13%.

В целях экономии газа и, соответственно, увеличения объёмов его хранения на прошлой неделе федеральный кабинет министров принял постановление, согласно которому в ближайшее время для выработки электроэнергии будет использоваться больше угольных электростанций, напоминает немецкий телеканал. «Сейчас мы хотим экономить газ летом, чтобы заполнить наши хранилища на зиму», — пояснил министр экономики Роберт Хабек.

Электростанции, работающие на угле и нефти и находящиеся в резерве энергосистемы, могут вернуться на рынок электроэнергии на ограниченный период до конца зимы, сообщает телеканал ZDF.