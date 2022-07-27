«Угодили в собственную ловушку» — обозреватель Figaro о поражении европейцев в газовой войне с Россией

Постоянно угрожая России ввести эмбарго на закупку газа и не переходя к действиям, европейцы сами навлекли на себя неприятности, главную выгоду из которых извлекает Россия, считает обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. По её убеждению, отныне Москва в своей гибридной войне использует против Европы её же оружие, периодически сокращая поставки голубого топлива, угрожая и ставя условия потребителям из ЕС. Вероятно, такое поведение заставит европейцев ускорить движение к независимости от российского газа, однако единство Евросоюза может не выдержать этого испытания, предупреждает автор статьи.

Открытие газопровода «Северный поток — 1» 21 июля после десятидневной остановки было для европейцев лишь небольшой передышкой, отмечает обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. «Теперь им приходится жить под дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы», — пишет автор статьи. По убеждению журналистки, Владимир Путин ведёт гибридную войну и «газовое оружие», направленное непосредственно на Европейский союз, в этой войне особенно эффективно.

Вводимые Россией ограничения, остановки поставок и такие меры, как указание «недружественным» странам платить за газ в рублях, имеют краткосрочные и среднесрочные политические цели: они настраивают население европейских стран против своих правительств, поощряют общественные движения вроде «жёлтых жилетов», сеют раскол среди европейских стран и заставляют некоторых из них отказываться от рассмотрения новых антироссийских санкций, считает Лассер.

«С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку», — полагает обозреватель. И не только потому, что Германия, «бросившись в энергетические объятия России», стала одним из «слабых звеньев» ЕС. Как напоминает автор, начиная с 24 февраля европейцы неоднократно угрожали Владимиру Путину положить конец своей зависимости от российского газа, однако так и не превратили эти слова в действия, напуганные экономическими и социальными последствиями этого решения и сдерживаемые упорством таких стран, как Германия и Венгрия.

До начала российской спецоперации на Украине европейцам после многолетних сомнений удалось с помощью давления Вашингтона убедить Германию отказаться от второго газопровода, соединяющего Россию с ЕС, «Северного потока — 2». Однако российскому президенту за несколько недель удалось перевернуть соотношение сил, отмечает журналистка. Именно он отныне отключает газ европейцам и по своему усмотрению принимает решение закрыть кран «Северного потока — 1». «Угрожая Кремлю введением эмбарго, при этом так и не установив его, европейцы попали в переплёт, в большом выигрыше от которого на данный момент находится Владимир Путин», — делает вывод автор статьи.

Для России финансовые последствия остановки поставок газа на самом деле безболезненны, поскольку резкий рост цен на голубое топливо в значительной степени компенсирует снижение объёма экспорта, замечает Лассер. Из-за роста цен поставки газа в Европу даже, как ожидается, принесут России вдвое больше доходов.

В результате российского «шантажа» европейцам, уже взявшим на себя обязательство избавиться от газовой зависимости от Москвы к 2027 году, вероятно, придётся ускорить переход к энергетическому суверенитету, однако к тому времени европейское судно может покачнуться, предупреждает обозреватель Le Figaro. С Германией, которая заявляет, что не сможет обойтись без российского газа следующей зимой, Венгрией, которая проводит одиночную политику по увеличению импорта российского газа, Испанией и Португалией, не желающими сокращать энергопотребление на 15%, и Италией, которая после отставки Марио Драги может вновь попасть под чары Кремля, европейскую солидарность ждёт серьёзное испытание в ближайшие недели и месяцы, заключает журналистка.