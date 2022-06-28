Das Erste: Аргентина предлагает миру свой сланцевый газ — но сначала нужно построить инфраструктуру

В условиях глобального энергетического кризиса Аргентина делает ставку на свои месторождения сланцевого газа — одни из крупнейших в мире. Однако жители окрестных районов уже сейчас жалуются на последствия добычи газа методом гидроразрыва пласта. Кроме того, проблему представляет собой инфраструктура: стране необходимы миллионные инвестиции в трубопроводы для доставки газа в порты и на заводы по производству сжиженного газа, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Раньше это было тихое, уединённое и спокойное место, говорит Андрес Дюран, но это в прошлом: теперь земля здесь дрожит, вода загрязнена, машины шумят весь день. Дюран ведёт машину через бесплодную патагонскую степь к своей деревне, расположенной всего в нескольких километрах от Вака Муэрта, крупнейшего в Аргентине месторождения сланцевого газа, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Это второе по величине месторождение в мире. Газ здесь добывается методом гидроразрыва пласта. С тех пор как месторождение начали разрабатывать, в домах окрестных деревень появились глубокие трещины.

В доме одного из местных фермеров трещины разошлись по всему фасаду. Он жалуется, что эксперты давно должны были выяснить, нужно ли сносить его дом или есть другое решение.

Причина — землетрясения, которые в последнее время происходят всё чаще и чаще. И, если правительство в Буэнос-Айресе, расположенном в тысяче километров от месторождения, сделает по-своему, субсидии будут ещё больше увеличены из-за боевых действий на Украине, отмечает Das Erste.

Во время своего визита к канцлеру Германии Олафу Шольцу в мае президент Альберто Фернандес предложил свою страну в качестве альтернативного поставщика газа. Аргентина может предложить многое из того, что необходимо миру в новой глобальной ситуации, сказал тогда Фернандес: «Мы являемся крупными производителями продовольствия и энергии, у нас вторые по величине в мире залежи сланцевого газа. Мы хотим использовать их для снабжения мира сжиженным природным газом».

Для Аргентины, которая уже много лет пребывает в тяжёлом экономическом кризисе, это привлекло бы в страну столь необходимую иностранную валюту в страну — беспроигрышная ситуация, если бы не существовало фундаментальной проблемы, подчёркивает немецкий телеканал.

По словам журналиста и автора книги о Вака Муэрта Алехандро Ребоссио, Аргентина может удвоить добычу в течение пяти лет. Но у неё нет инфраструктуры для транспортировки газа и сырой нефти. Поэтому сначала, по его словам, необходимы миллионы долларов инвестиций в трубопроводы для доставки газа в порты, а затем на заводы по производству из него сжиженного газа. «Когда президент Фернандес говорит, что Аргентине есть что дать, он имеет в виду: у нас есть газ, нам нужны ваши инвестиции, чтобы иметь возможность экспортировать его», — поясняет журналист.

До сих пор Аргентина, страна, переживающая кризис, была вынуждена импортировать дорогой газ для покрытия собственных потребностей, по крайней мере, в зимний период. Поэтому мнение о необходимости дальнейшего расширения добычи на месторождении Вака Муэрта — результат политического консенсуса. При этом существуют разные мнения относительно того, следует ли это делать с большим или меньшим участием аргентинского государства.

Экологические последствия почти не играют роли в дискуссии, замечает Ребоссио. Те, кто живёт рядом с производственным предприятием, конечно, против, но их меньшинство, — «большинство хотят иметь возможность принимать горячий душ».

Родриго Леан из бразильского Института нефти и газа также считает, что Южная Америка может стать более важной для энергоснабжения Европы из-за боевых действий на Украине. Нефтегазовый сектор сейчас всё чаще обращает внимание на Южную Америку, чтобы заменить прежний импорт из России. «Западные цепочки поставок диверсифицируются и, вероятно, скоро будут включать Венесуэлу, Бразилию и Аргентину», — полагает эксперт.

Для жителей близлежащих к месторождению населённых пунктов увеличение разработок пока принесло только неудобства. С апреля они зарегистрировали 35 подземных толчков, самый сильный из которых имел магнитуду 4,5 по шкале Рихтера.

Но пока у них нет ничего, что мог бы принести им сам газ: они живут рядом со вторым по величине месторождением сланцевого газа в мире — но у них самих нет подключения, и они зависимы от дорогих газовых баллонов, заключает немецкий телеканал Das Erste.