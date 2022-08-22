Hill Оригинал

Обозреватель Hill: Украина станет помехой для «арктических амбиций Москвы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В районе Северного полюса в настоящее время идёт борьба за гегемонию над торговлей и ресурсами, пишет обозреватель The Hill Дайан Фрэнсис. При этом, по мнению автора, дорогостоящий конфликт с НАТО из-за Украины станет помехой для арктических амбиций Москвы, которая в результате введения Западом санкций уже лишилась доступа к капиталам и технологиям.
Обозреватель Hill: Украина станет помехой для «арктических амбиций Москвы»
AP

Северный Ледовитый океан, занимающий территорию размером с половину площади Соединённых Штатов, ранее по большей части игнорировали, но затем произошла его милитаризация со стороны Москвы, что в сочетании с вводом российских войск на Украину убедило Швецию и Финляндию вступить в НАТО, отмечает писательница Дайан Фрэнсис в своей статье для The Hill.

Теперь семь из восьми арктических стран являются членами Североатлантического альянса. А Вашингтон усилил системы наблюдения и обороны в Канаде и на Аляске, чтобы защитить северный периметр своего континента от «посягательств и ракет».

«Путин хочет Арктику», — пишет Фрэнсис.

В районе Северного полюса в настоящее время идёт борьба за гегемонию над торговлей и ресурсами, говорится в статье. Российский «арктический шёлковый путь», называемый Северным морским путём, может обеспечивать судоходную связь между Европой и Азией, позволяя судам плыть в обход Суэцкого и Панамского каналов.

Уже сейчас участки российского морского пути, огибающего «сибирское побережье», летом свободны ото льда. В то же самое время Северо-Западный проход через канадский арктический архипелаг и вдоль побережья Аляски нецелесообразен и не разрабатывается.

Север Канады пуст, а её правительство заблокировало разработку огромных запасов нефти и газа в Арктике, открытых ещё в 1980-х годах. «Сибирское побережье» России, напротив, охвачено населёнными пунктами, плавучим ядерным реактором, энергетикой, а также навигационными, поисково-спасательными и ледокольными средствами.

Данный маршрут может сократить путь из Европы в Китай на 20 дней. Однако в 2021 году по нему, как указывается в статье, прошло всего 86 транзитных перевозок, и до его жизнеспособности ещё далеко.

Тем не менее Россия милитаризировала этот регион, построив целых 50 оборонительных форпостов от Баренцева моря до территорий близ Аляски. Например, Кольский полуостров — российская земля, граничащая с Финляндией и Норвегией, — самое «насыщенное ядерным оружием» место на планете, говорится в статье.

«На другом конце её арктического побережья» находится треть российских атомных кораблей и подводных лодок, базирующихся недалеко от Аляски, во Владивостоке, пишет автор.

А у Америки в её арктической воздушно-десантной дивизии на Аляске сейчас 12 000 военнослужащих, которые проводят в регионе манёвры вместе со скандинавскими странами, Великобританией и другими членами Арктического совета.

Кроме того, у Пентагона в настоящий момент на Аляске больше современных истребителей, чем в любой другой точке мира. Строятся шесть новых ледоколов, а предложенная северная система спутникового и радиолокационного наблюдения должна будет покрывать территорию от Аляски до Европы.

При этом, как считает обозреватель The Hill Дайан Фрэнсис, «дорогостоящая война России с НАТО из-за Украины» будет препятствовать арктическим амбициям Москвы, поскольку в результате введения Западом санкций российская сторона лишилась доступа к капиталам, опыту и технологиям. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
Арктика Владимир Путин Европа Канада Китай НАТО Россия Северная Америка Северный морской путь Северный полюс ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров