Обозреватель Hill: Украина станет помехой для «арктических амбиций Москвы»

В районе Северного полюса в настоящее время идёт борьба за гегемонию над торговлей и ресурсами, пишет обозреватель The Hill Дайан Фрэнсис. При этом, по мнению автора, дорогостоящий конфликт с НАТО из-за Украины станет помехой для арктических амбиций Москвы, которая в результате введения Западом санкций уже лишилась доступа к капиталам и технологиям.

Северный Ледовитый океан, занимающий территорию размером с половину площади Соединённых Штатов, ранее по большей части игнорировали, но затем произошла его милитаризация со стороны Москвы, что в сочетании с вводом российских войск на Украину убедило Швецию и Финляндию вступить в НАТО, отмечает писательница Дайан Фрэнсис в своей статье для The Hill.



Теперь семь из восьми арктических стран являются членами Североатлантического альянса. А Вашингтон усилил системы наблюдения и обороны в Канаде и на Аляске, чтобы защитить северный периметр своего континента от «посягательств и ракет».



«Путин хочет Арктику», — пишет Фрэнсис.



В районе Северного полюса в настоящее время идёт борьба за гегемонию над торговлей и ресурсами, говорится в статье. Российский «арктический шёлковый путь», называемый Северным морским путём, может обеспечивать судоходную связь между Европой и Азией, позволяя судам плыть в обход Суэцкого и Панамского каналов.



Уже сейчас участки российского морского пути, огибающего «сибирское побережье», летом свободны ото льда. В то же самое время Северо-Западный проход через канадский арктический архипелаг и вдоль побережья Аляски нецелесообразен и не разрабатывается.



Север Канады пуст, а её правительство заблокировало разработку огромных запасов нефти и газа в Арктике, открытых ещё в 1980-х годах. «Сибирское побережье» России, напротив, охвачено населёнными пунктами, плавучим ядерным реактором, энергетикой, а также навигационными, поисково-спасательными и ледокольными средствами.



Данный маршрут может сократить путь из Европы в Китай на 20 дней. Однако в 2021 году по нему, как указывается в статье, прошло всего 86 транзитных перевозок, и до его жизнеспособности ещё далеко.



Тем не менее Россия милитаризировала этот регион, построив целых 50 оборонительных форпостов от Баренцева моря до территорий близ Аляски. Например, Кольский полуостров — российская земля, граничащая с Финляндией и Норвегией, — самое «насыщенное ядерным оружием» место на планете, говорится в статье.



«На другом конце её арктического побережья» находится треть российских атомных кораблей и подводных лодок, базирующихся недалеко от Аляски, во Владивостоке, пишет автор.



А у Америки в её арктической воздушно-десантной дивизии на Аляске сейчас 12 000 военнослужащих, которые проводят в регионе манёвры вместе со скандинавскими странами, Великобританией и другими членами Арктического совета.



Кроме того, у Пентагона в настоящий момент на Аляске больше современных истребителей, чем в любой другой точке мира. Строятся шесть новых ледоколов, а предложенная северная система спутникового и радиолокационного наблюдения должна будет покрывать территорию от Аляски до Европы.



При этом, как считает обозреватель The Hill Дайан Фрэнсис, «дорогостоящая война России с НАТО из-за Украины» будет препятствовать арктическим амбициям Москвы, поскольку в результате введения Западом санкций российская сторона лишилась доступа к капиталам, опыту и технологиям.