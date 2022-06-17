Поле битвы будущего — Times бьёт тревогу в связи с планами России по освоению Арктики

На фоне введённых Западом санкций, экономической нестабильности и таяния льдов Россия стремится наращивать свою экономическую и военную деятельность в Арктике, превращая её в «поле битвы будущего», пишет The Times, ссылаясь на отчёт мозгового центра Civitas. По мнению аналитиков центра, Россия может воспользоваться таянием льдов для активизации Северного морского пути, а также начнёт активнее добывать арктические ресурсы, такие как газ и редкоземельные металлы.

Россия превратит Арктику в «поле битвы будущего», используя таяние льдов для создания новых торговых путей в свете введённых Западом санкций, пишет The Times, ссылаясь на мнения экспертов.

Как пишет издание, аналитики мозгового центра Civitas призвали западные страны «очнуться» перед лицом российских планов по милитаризации и контролю арктического региона. В Civitas считают, что на фоне финансовой нестабильности Россия намерена активизировать работу по добыче арктических природных ресурсов.

За последние несколько лет Россия построила в Арктике 50 военных баз, а также стягивает в регион свой ядерный потенциал, пишет The Times, ссылаясь на отчёт Civitas. «Если западные страны не предпримут срочных действий, Арктика в скором времени превратится в геополитическое поле битвы будущего», — считает аналитик Civitas Роберт Кларк.

Западные страны опасаются, что таяние арктических льдов приведёт к росту конкуренции в торговой сфере, пишет издание. Северный морской путь может на две недели сократить путешествие торгового корабля из Роттердама в Шанхай.

Согласно информации Civitas, в России готовится к принятию закон, предусматривающий обязательное российское сопровождение всех судов, следующих по Северному морскому пути. Кроме того, арктический регион богат разнообразными природными ресурсами, включая редкоземельные металлы, такие цинк, свинец и никель. Помимо прочего , эксперты полагают, что в Арктике расположено около трети от всех мировых неразведанных запасов газа.